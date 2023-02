Velika zmaga župana, ki se je zoperstavil gradbeni mafiji: v njegovem kraju v Turčiji se ni zrušila niti ena hiša (VIDEO)

Sredi turške pokrajine Hatay, ki jo je potres spremenil v brezobličen kup ruševin, pod katerimi je umrlo več deset tisoč ljudi, stoji mesto z imenom Erzin, v katerem prebiva 42.000 ljudi. Čeprav leži zelo blizu epicentra obeh potresov, se v mestu ni zrušila niti ena stavba in zaradi potresa ni umrl niti en človek. Kako je to mogoče, glede na posledice, ki jih je uničujoč potres pustil v drugih turški mestih v tej pokrajini?

Kot pišejo tuji mediji, so bile v kraju Erzin zaradi dveh potresov stopenj 7,8 in 7,6 po Rihterjevi lestvici, poškodovane le maloštevilne družinske hiše in nekaj minaretov na mošejah. Ponovimo, nihče ni umrl in nihče ni bil ranjen, zrušila se ni nobena stavba. Vse to kljub temu, da mesto leži razmeroma blizu epicentra v Kahramanmarašu. Katastrofalno uničenje sta potresa povzročila v kar 10 turških pokrajinah, v mestu Hatay, ki je 100 kilometrov oddaljeno od Erzina, je z zemljo zravnanih na stotine zgradb, v samo 20 kilometrov oddaljenem mestu Osmaniye je umrlo na tisoče ljudi.

Zakaj se zgradbe v Erzinu niso zrušile?

Župan mesta Erzin, Ökkeş Elmasoğlu, ki slovi kot dolgoletni nasprotnik nezakonitih gradenj, pojasnjuje, da njegovega mesta nista zaščitila samo sreča in bog, temveč tudi razum in spoštovanje zakonov. Že vse od nastopa javne funkcije se namreč bori proti nezakonitim gradnjam in ne dopušča, da se zakoni v gradbeništvu ne bi spoštovali. »V preteklosti so se mi someščani zaradi mojega prepričanja čudili, se mi posmehovali in mi grozili,« je povedal. »Ali ni nikogar drugega, ki bi bil pristojen za to? Zakaj se edini strogo držiš zakona?« so ga spraševali.

Ne samo da ima čisto vest, v potresih se je izkazalo, da je s svojo doslednostjo in poštenostjo rešil tudi na tisoče življenj. Pravi, da imajo Turki še dolgo pot do doslednega spoštovanja zakonov na vseh področjih, a da se zato mora prej spremenit mentaliteta cele družbe. Tudi v Erzinu so imeli na začetku težave, pripoveduje. Nadaljevali so z gradnjo brez dovoljenj in spoštovanja pravil v gradnji i na začetku niso imeli dovolj osebja, da bi nadzorovali celotno mesto in kaznovalo kršitelje. Toda pozneje so pregledali vse za nazaj in brez milosti z rušenjem kaznovali tiste, ki so iskali bližnjice mimo zakonov. Kot se je izkazalo, so s tem rešili številna življenja someščanov.