Velika stavka bo ohromila letališča: odpovedani tudi poleti iz Slovenije

Na 13 nemških letališčih se obetajo številne motnje in odpovedi letov, potem ko se je opolnoči začela celodnevna stavka zaposlenih v javnem sektorju in letališkega osebja. Po ocenah združenja letališč ADV bo odpovedanih več kot 3400 letov ter prizadetih okoli 510.000 potnikov, odpovedani so tudi leti med Brnikom in Frankfurtom oz. Münchnom.

Motnje v letalskem prometu bodo poleg Frankfurta in Münchna še na večini pomembnejših letališč, med drugim na letališčih Hamburg, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hanover, Bremen in Leipzig-Halle.

Odpovedani leti z Brnika

Za danes so zaradi stavke, ki jo je organiziral sindikat Verdi, odpovedani vsi štirje načrtovani odhodi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana proti Münchnu in Frankfurtu ter prav toliko prihodov z omenjenih letališč na Brnik, je razvidno iz voznega reda brniškega letališča.

»Hkratna stavka na enajstih lokacijah predstavlja novo dimenzijo,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v petek dejal generalni direktor ADV Ralph Beisel.

Namestnica predsednika sindikata Verdi Christine Behle je ob napovedi stavke dejala, da obžalujejo nevšečnosti, ki jih bo stavka prinesla potnikom. »A brez stavkovnega pritiska se pogajanja ne bodo premaknila nikamor,« je poudarila.

Verdi zahteva osemodstotno zvišanje plač, kar bi zaposlenim na mesec prineslo po najmanj 350 dodatnih evrov, ter višje nagrade in tri dodatne dni dopusta.

Stopnjujejo pritisk

Nemčijo so v zadnjih tednih prizadele številne stavke, saj sindikat pred tretjim krogom pogajanj o kolektivni pogodbi za 2,5 milijona zaposlenih v javnem sektorju na več področjih stopnjuje pritisk na lokalne oblasti. Med drugim gre za zaposlene v izobraževanju, javni administraciji in prometu, v pogajanja pa so vključeni tudi policisti in gasilci.

Zaradi spora glede plačnega dogovora so zaposleni na nekaterih nemških letališčih stavkali že pretekli mesec, kar je povzročilo odpovedi letov v Kölnu, Düsseldorfu, Hamburgu in Münchnu. Po podatkih ADV je bilo zaenkrat zaradi stavkovnih aktivnosti prizadetih okoli 800.000 potnikov.