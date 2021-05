Velika Britanija spet na udaru?

V nekaterih delih Velike Britanije število novih okužb z novim koronavirusom znova hitro narašča, prav tako zaskrbljenost zaradi širjenja indijske različice virusa. Strokovnjaki zato svarijo pred prehitrim rahljanjem epidemioloških ukrepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da se indijska različica "začenja vse hitreje širiti" v severozahodni Angliji in v manjši meri v Londonu, ter napovedala odločne ukrepe za nadaljnji nadzor širjenja virusa.



Na Otoku so po mesecih strogih ukrepov in uspešni kampanji množičnega cepljenja postopoma začeli odpirati gospodarstvo, v ponedeljek naj bi v Angliji znova dovolili druženje v zaprtih prostorih, tudi v gostilnah in restavracijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vprašanje pa ostaja, ali bodo cepiva učinkovita tudi proti indijski različici novega koronavirusa.



Epidemiolog Deepti Gurdasani je vlado danes posvaril pred izgubo nadzor nad širjenjem virusa in jo pozval, naj omejitev ne odpravlja prezgodaj. Kot je opozoril, se je na Škotskem v zadnjem tednu število novih okužb podvojilo.



Strokovnjaki za javno zdravje so opozorili, da bi lahko porastu števila novih okužb s koronavirusom v Glasgowu botrovala indijska različica novega koronavirusa.



Na severozahodu Anglije so indijsko različico potrdili na več območjih, med drugim v Lancashiru in na širšem območju Manchestra, število okužb pa tudi tam hitro narašča. Na nekaterih območjih so razporedili mobilne enote za testiranje, lokalne oblasti pa pozivajo k pospešenemu cepljenju.



Zaradi indijske različice so oblasti v Walesu zaustavile načrte, da bi dovolile manjše prireditve in sprostile omejitve glede zasebnih druženj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: