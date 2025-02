Velik ekološki uspeh: v reki Seni odkrili školjke

Reka Sena je prirediteljem olimpijskih iger v Parizu povzročala številne težave, grozile so celo odpovedi tekem. Vedno znova je bila namreč vprašljiva kakovost vode. Kot kaže, so ukrepi za izboljšanje kakovosti vode vendarle prinesli uspeh, saj so znanstveniki potrdili, da so v Seni odkrili kar tri vrste školjk. Novico so potrdili mestne oblasti, pisarna za okolje v Parizu, in laboratorij Spygen, kjer so izvajali raziskave v zvezi z reko, ter odkritje ocenili kot velik ekološki uspeh.

Najdba ogroženih vrst školjk je bila delno naključna, saj so jih odkrili v zvezi z raziskavo vpliva mestne razsvetljave na biodiverziteto v mestu. Vseeno pa so okoljevarstveniki pozdravili ukrepe za čistejšo reko, ki so prinesli rezultat. To dokazuje tudi prisotnost ribjih vrst – njihovo število je s treh zraslo na 30.

Zaradi umazane vode so kopanje v Seni prepovedali že leta 1923. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Še lani so se pojavljala številna vprašanja o smislu vložka v čiščenje reke, ki je Francoze skupaj stalo kar 1,4 milijarde evrov. Čistilne naprave in prenova meteorne kanalizacije na prvi pogled res niso prinesle velikega napredka, a dolgoročni učinek se že kaže.

»Odkritje školjk, ki so posebno občutljive za kakovost vode, je močan pozitiven signal. Kaže, da bodo vsi naši skupni napori za očiščenje Sene obrodili sadove,« pravi Vincent Prie, projektni vodja Syngena. Dodaja, da je vloga školjk v reki izjemno pomembna, saj so naravni filtratorji vode, obenem pa izjemen naravni kazalnik kakovosti vode.

Parižani zdaj upajo, da bo Sena, ki je dolgo veljala za sinonim onesnaževanja okolja, postala življenjski prostor za številne živalske in rastlinske vrste ter prijeten prostor za preživljanje prostega časa meščanov. V mestu na rečnih bregovih že snujejo tri naravna kopališča, ki naj bi zaživela poleti, eno bo v bližini Eifflovega stolpa. Kopanje v Seni je zdaj že 100-letna želja Parižanov, zaradi umazane vode pa so ga prepovedali že leta 1923.