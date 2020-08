Veličastni prizor na Hrvaškem: prišli na sled 15-metrskemu orjaku

Hrvaška obala ni priljubljena samo med turisti, ki se tja zgrinjajo tudi letos, ampak tudi med veličastnimi morskimi živalmi. Eno takšnih so v torek opazili v Jadranskem morju pri Starigradu.Inštitut Plavi svijet poroča, da so po prijavi več ljudi odšli na lov za kitom. Po večurnem iskanju jim ga je le uspelo izslediti in prizor je bil res veličasten. Veliki sesalec je bil v Velebitskem kanalu že več dni, na inštitutu pa so želeli preveriti njegovo zdravstveno stanje. To jim ni uspelo, saj jim ni bilo naklonjeno vreme. Kita so ujeli tik pred nevihto, ki se je razbesnela »Kit je bil na samem robu nevihte in je po nekoliko potopih zaplaval naravnost vanjo,« so zapisali na svojem facebook profilu. Dodali so, da je kit odrasla žival in da je dolg okoli 15 metrov. Njegovega zdravstvenega stanja niso mogli oceniti, na prvi pogled pa se jim je zdel podhranjen.Na inštitutu so se zahvalili vsem, ki so jim pomagali iskati kita, in javnost ponovno pozvali, naj jim javijo, če ga opazijo. Prvič so ga opazili 12. avgusta blizu mosta na Krk, nato je bil viden pri Sv. Juriju, naslednja dva dni pa pri Ražancu. v sredo so pri Krku ponovno opazili kita, prav tako dolgega okoli 15-metrov, a še ni potrjeno, ali gre za istega orjaka.Opozorili so, če kita opazite, se mu ne približujte in ga ne preganjajte, še posebej če zaplava v kakšno bolj plitvo območje ali uvalo. Poskusi reševanja živali ali da bi jih s plovili usmerili proti izhodu iz uvale, lahko povzročijo paniko in med poskusom bega se lahko poškodujejo. Svetujejo, da se največjega sesalca na svetu opazuje z razdalje najmanj 50 metrov.