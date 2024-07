Veleposlanik Mirošič in svetovni voditelji obsodili napad na Trumpa, oglasil se je Biden

Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogodkov na političnem zborovanju v Pensilvaniji in to označil za nesprejemljiv napad na demokracijo.

Mirošič je v objavi na mediju X sporočil, da imajo v srcu vse žrtve napada, bivšemu predsedniku Trumpu pa želijo hitro okrevanje.

Veleposlanik se bo prihodnji teden udeležil republikanske nacionalne konvencije v Milwaukeeju, kjer bodo republikanci v četrtek potrdili Trumpa kot predsedniškega kandidata stranke na novembrskih splošnih volitvah v ZDA.

Joe Biden: Za takšno nasilje ne sme biti prostora Na incident se je nemudoma odzval predsednik ZDA Joe Biden in obsodil napad ter izrazil upanje, da bo lahko kmalu govoril s svojim nasprotnikom na letošnjih predsedniških volitvah, je sporočila Bela hiša. Biden je bil previden in incidenta ni takoj označil za poskus političnega atentata. »Imam mnenje, nimam pa še nobenih dejstev,« je novinarjem povedal Biden in izrazil olajšanje zaradi novic, da je Trump glede na poročila v redu. Biden je novinarjem dejal, da za takšno nasilje v Ameriki ne sme biti prostora, in izrazil hvaležnost, da je Trump na varnem in mu gre dobro. »Molim zanj in njegovo družino in vse, ki so bili na zborovanju,« je dejal Biden, ki se konec tedna nahaja na svojem domu v Delawaru in je v televizijskem sporočilu Američanom dejal, da se to ne sme dogajati v njihovi državi.

Svetovni voditelji obsojajo poskus atentata na Donalda Trumpa

Tiskovna agencija AFP navaja, da so številni predsedniki držav in vlad obsodili politično nasilje in izrazili podporo prizadetim med strelskim napadom.

»Znova smo priča nesprejemljivemu nasilju nad političnimi predstavniki,« je sporočil visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borell.

Britanski premier Keir Starmer je izrazil zaprepadenost nad šokantnimi prizori in sporočil, da politično nasilje nima prostora v naših družbah v nobeni obliki.

Madžarski predsednik Viktor Orban in velik zaveznik Trumpa je omenil temne čase in dejal, da misli na Trumpa in moli zanj.

Argentinski predsednik Javier Milei je za atentat obtožil mednarodno levico. »V paniki zaradi porazov na volitvah se zatekajo k terorizmu, da vsilijo svojo nazadnjaško in avtoritarno agendo,« je dejal.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je dejal, da morajo strelski napad ostro obsoditi vsi branilci demokracije in političnega dialoga.

AFP navaja med drugim tudi indijskega premierja Narendro Modija, ki je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napada na njegovega prijatelja Trumpa.

Avstralski premier Anthony Albanese je izrazil olajšanje, da je Trump na varnem in dejal, da v demokratičnem procesu ni prostora za nasilje.

Napad je obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je izrazil šok zaradi očitnega napada in dejal, da moli za Trumpovo varnost in hitro okrevanje.