Veleposestnik kameli za kazen odsekal nogo, a je dobila novo

Mlada kamela Cammie, ki ji je veleposestnik v južni pakistanski provinci Sindh odsekal del prednje noge, je ganila svoje oskrbnike, ko je prvič shodila s protetično nogo. »Začela sem jokati, ko sem jo videla hoditi s protetično nogo. Uresničile so se nam sanje,« je za AFP namreč povedala Sheema Khan, vodja zavetišča za živali v Karačiju.

Veterinar Babar Hussain je povedal, da se je prvič zgodilo, da je v Pakistanu velika žival prejela protetično nogo. Cammie je veleposestnik junija 2024 odsekal nogo kot kazen, ker je v iskanju hrane vstopila na njegovo polje. Videoposnetek ranjene kamele, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, je spodbudil hitro ukrepanje vlade.

Zaradi narave njene poškodbe je ne bodo izpustili nazaj v naravo, za vedno bo ostala v zavetišču.

Po podatkih namestnika komisarja okrožja Sanghar so jo že naslednji dan prepeljali v Karači, več kot 250 kilometrov stran, kjer od takrat živi v zavetišču. »Bila je prestrašena, ko je prišla iz Sangharja. Slišali smo njeno srce parajoče rjovenje. Bala se je moških. Njenega stanja se ne da opisati z besedami,« je za AFP povedala Khanova. Eden največjih izzivov za oskrbnike je bil tako pridobiti njeno zaupanje.

Najtežje je bilo pridobiti njeno zaupanje, še posebno se je bala moških. FOTOGRAFIJI: Rizwan Tabassum/Afp

Da bi pospešili njeno okrevanje, so oskrbniki pripeljali še eno mlado kamelo z imenom Callie. Njena prisotnost je bila poškodovani Cammie v tolažbo in je po prihodu nove družabnice prvič poskusila stati na svojih treh nogah. »Cammie je bila skoraj štiri do pet mesecev zaprta v svoji ogradi, preden je prispela Callie,« je pojasnila Khanova. Po zdravljenju rane in zaključku začetne rehabilitacije je zavetišče CDRS Benji Project naročilo protetično nogo pri ameriškem podjetju, da bi lahko znova hodila po vseh štirih.

»Ne silimo je k hoji. Po namestitvi protetične noge čakamo približno 15 do 20 minut. Nato sama vstane in počasi hodi,« je za AFP povedal veterinar Hussain. Dejal je, da bo za popolno prilagoditev na novo okončino potrebovala še 15 do 20 dni. Zaradi narave njene poškodbe pa je ne bodo izpustili nazaj v naravo, temveč bo za vedno ostala v zavetišču.