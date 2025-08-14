Toliko sta plačala za ocvrte lignje: še Hrvati se pritožujejo nad cenami ob morju

Par iz Zagreba je preživel nekaj dni na otoku Vir, a poleg sonca in morja sta domov odnesla tudi grenak priokus zaradi oderuških cen. »Rada dopustujeva na Hrvaškem, a tole res nima več smisla,« pravita.

Matea (32) in Ivan (35) sta se letos odločila pobegniti pred mestnim vrvežem in nekaj dni preživeti na otoku Viru. Topli sončni žarki, sprehodi ob morju in mirno vzdušje so jima hitro pokvarile nerazumno visoke cene. »Prvi dan sva šla na kavo. Nič posebnega, navaden lokal ob pekarni. Naročila sva dve veliki kavi z mlekom, natakar pa nama je prinesel račun – 5 evrov in 60 centov. Spogledala sva se in si rekla: to je dražje kot v središču Zagreba,« je Matea opisala za portal dnevno.hr.

»Ni problem plačati, ampak kje je meja?«

Ivan dodaja: »Ne gre za teh nekaj evrov, ampak za občutek, da si kot gost opeharjen. Če kava stane 2,80 evra v kraju, ki živi od turizma – kam to vodi?« Vrhunec je bila večerja v bližnji restavraciji. »Naročila sva ocvrte lignje, solato in dve limonadi – klasična večerja ob morju. Račun? 65 evrov za dva. Porcija lignjev – 24 evrov. Pa še dobri niso bili, bolj gumijasti. Cena, višja kot v nekaterih italijanskih restavracijah,« pove Ivan.

Pa še dobri niso bili. Simbolična fotografija.

»Ni problem plačati, ampak kje je meja?« doda Matea. »Na dopustu sva pripravljena zapraviti, ampak občutek je, kot da turizem postaja brezobzirno izkoriščanje. Mar ni cilj, da se ljudje vrnejo, ne pa da odidejo z grenkobo? Radi imava Hrvaško, a po temle resno razmišljava, da naslednje leto odideva v Slovenijo ali Grčijo.«

Kljub vsemu sta imela za domačine in ponudnike nastanitev le pohvale. »Vsi so prijazni, nastanitev je bila čista in urejena. Ampak zunaj, na sprehajališču in v restavracijah, sva imela občutek, kot da je vsak račun nova kazen, ker nisva prišla izven sezone,« pravita.

Nezadovoljstvo hrvaških turistov z visokimi cenami na obali je vse pogostejše. Par iz Zagreba, ki je želel le nekaj dni mirnega oddiha, se zdaj sprašuje, ali se sploh še splača poletje preživeti na domačih tleh.