Več sto otrok v šoli v nezavesti: sum na zastrupitev in mamila, a resnica vas bo šokirala

23. septembra lani je 12-letna Esmeralda stopila iz stranišča za dekleta v svoji srednji šoli v Tapachuli v Mehiki in se onesvestila. Za njo je prišla njena najboljša prijateljica Diala, ki se je tudi onesvestila.V naslednji uri se je še devet drugih deklet in fant zgrudilo v svojih učilnicah, stranišču in na šolskem dvorišču. Drugih 22 študentov je poročalo o simptomih, kot sta bruhanje in glavoboli.

Še več podobnih dogodkov po šolah

Esmeralda se je onesvestila in se začela krčiti na tleh, je kasneje povedala Diala: »Nisem pričakovala, da se bom onesvestila, potem pa sem se zbudila na tleh. Nisem mogla pravilno dihati,« poroča Insider. Več študentov je poročalo tudi o nenavadnem vonju. Esmeralda je rekla, da jo spominja na vonj po gorečem listju. To je pripeljalo do sumov, da je vpletena marihuana, vendar so bili testi za droge negativni. V bolnišnici so zdravniki ugotovili, da so Esmeralda in ostali utrpeli napad panike.

Kaj je množična histerija? Množična histerija je redek psihološki pojav, pri katerem ena oseba kaže nepričakovano vedenje, kot je omedlevica, kričanje ali trzanje, nato pa drugi okoli te osebe nehote ponovijo simptome. Izbruhi lahko trajajo nekaj ur ali mesecev in se pojavijo zlasti v okoljih s strogo hierarhijo in kjer ljudje preživijo veliko časa skupaj, kot so delovna mesta, verski centri in šole. Čeprav je pogosto nalezljiva med ljudmi, ki so si čustveno blizu, se lahko širi tudi med ljudmi v istem prostoru, ki se ne poznajo.

Dva tedna kasneje, 7. oktobra, je v srednji šoli v Bochilu na severnem robu mehiške zvezne države Chiapas najmanj 68 otrok omedlelo, bruhalo ali postalo dezorientiranih. Na desetine je bilo hospitaliziranih. V naslednjih dveh mesecih so poročali o epizodah množične omedlevice v najmanj šestih srednjih šolah v štirih mehiških zveznih državah, na stotine kilometrov narazen, ki so prizadele 227 otrok, večinoma deklet. Več učencev je bilo bolnih več dni ali tednov.

Krive droge in kartel?

Na družbenih omrežjih in v mehiškem tisku se pojavljajo številne različne teorije: zastrupitev z gnojilom, redka bakterijska bolezen, vdihavanje dima ... Članek v španskem časopisu El Pais je trdil, da bi se lahko skrivala neznana snov v vodnih virih. Sčasoma se je v javnosti večinoma vzpostavilo soglasje, da gre za droge. Dogajanje naj bi bilo dokaz porasta uživanja drog med mladostniki ali, kar je še bolj zastrašujoče, sprevrženih iger mamilarskih kartelov. Dokazi za to so bili predvsem v dejstvu, da so se prve epizode zgodile v Chiapasu, dobro utečeni poti na južnem robu Mehike za tihotapce mamil in migrante.

Eno poročilo je kot vzrok navedlo verjetno zastrupitev s hrano, že naslednje poročilo pa je navedlo verjeten prenos po zraku. Naslednje poročilo je navedlo verjetno zastrupitev s poživilom. Teorija v tem primeru je bila, da je bila voda v šoli zastrupljena s kokainom, kar je pojasnilo, zakaj so bili štirje dijaki pozitivni na mamilo, ni pa upoštevala dejstva, da se je 64 drugih dijakov, ki so bili na mamila negativni, tudi onesvestila.

Dr. Carlos Alberto Pantoja Meléndez, eden redkih mehiških terenskih epidemiologov, se je začel zanimati za epizode omedlevice in opravil analizo. Eno za drugo je zavrnil skoraj vse možne teorije.

»Droge je mogoče izključiti, ker so bili testi skoraj vseh prizadetih študentov negativni za najpogostejše rekreativne droge. Če bi bile to droge, bi že vedeli,« je dejal. Tudi vzorec širjenja po šolah se ni ujemal z vdihanim toksinom. Izbruh je pustil razpršeno sled, namesto da bi prizadel celotne učilnice, kot je običajno v primerih okužbe po zraku.

Ostala le ena možnost

Po njegovem mnenju je ostala samo ena možnost, čeprav malo verjetna: množična histerija, sicer znana kot množična psihogena bolezen. Eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za množično histerijo, dr. Robert Bartholomew, profesor psihologije na Univerzi v Aucklandu na Novi Zelandiji, je teorijo potrdil. Mehiški predsednik Lopez Obrador je prav tako namignil na to teorijo in epizode omedlevice označil za množični učinek.