Več smrti zaradi vročinskih valov kot poplav, potresov in orkanov skupaj

Kot ugotavljajo v švicarski pozavarovalnici Swiss Re, vsako leto zaradi ekstremnih vročinskih valov po svetu umre do pol milijona ljudi, kar celo presega skupni vpliv poplav, potresov in orkanov.

Ekstremna vročina ima katastrofalne posledice za premoženje in zdravje, je v nedavno objavljenem poročilu Sonar, v katerem redno letno opredeljuje nova ali spremenjena tveganja, ki bi lahko imela velik vpliv na družbo in industrijo, zapisala Swiss Re.

Obstajajo jasni dokazi, da ekstremni vročinski dogodki postajajo vse bolj intenzivni, pogosti in dolgotrajni, je poudarila zavarovalnica. Julija 2024 so bili denimo zabeleženi trije najtoplejši dnevi v zgodovini na Zemlji.

To ima lahko velik vpliv na človeško zdravje. Vročinski stres lahko povzroči izčrpanost in odpoved organov, hkrati pa poslabša srčno-žilne in dihalne bolezni. Zlasti so ogroženi starejši ljudje in nosečnice, je opozorila Swiss Re in spomnila, da po nedavno objavljenih podatkih vsako leto zaradi ekstremne vročine umre približno 480.000 ljudi.

S tem se opazno povečanje ekstremnih vročinskih dogodkov uvršča med najbolj pomembna tveganja, ki jih v letošnjem poročilu izpostavlja Swiss Re.

Večje število zahtevkov

Zdravstveni učinki zaradi vročine lahko zavarovalnicam posledično povečajo število zahtevkov iz zdravstvenih zavarovanj, življenjskih zavarovanj in zavarovanj za delovno nezgodo, zlasti med ranljivimi skupinami in tistimi, ki delajo na prostem. Ekstremna vročina tako lahko dodatno obremeni zdravstvene sisteme. Tveganja odgovornosti se nadalje povečujejo tudi, ker se lahko delodajalci in institucije soočajo s pravnimi tveganji, če ne zagotovijo ustreznih ukrepov za zaščito zaposlenih in drugih oseb.

Prav tako se lahko poveča število zahtevkov na področju nepremičnin in specializiranih zavarovanj. Ekstremna vročina namreč povečuje tveganje za izpade električne energije in požare v naravi ter lahko poškoduje in povzroči motnje v transportni, vodni in energetski infrastrukturi, je v poročilu, na katero opozarjajo tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju, še zapisala Swiss Re.

»Ekstremna vročina je bila nekoč obravnavana kot 'nevidna nevarnost', ker njeni učinki niso tako očitni kot pri drugih naravnih nesrečah,« je dejal glavni ekonomist pri Swiss Re Jerome Haegeli. »Ker se vročinski valovi podaljšujejo in postajajo vse hujši, je pomembno, da se zavedamo pravih stroškov izgube človeških življenj ter izgub za gospodarstvo, infrastrukturo, kmetijstvo in zdravstveni sistem,« je dodal.