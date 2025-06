Več kot štiri ure so 70 metrov nad tlemi čakali pomoč

Blizu avstrijskega mesta Dornbirn na zahodu Avstrije blizu meje s Švico in Nemčijo so v ponedeljek zvečer rešili 19 ljudi, ki so bili ujeti v gondoli, potem ko so se zaradi močnega vetra snele in prepletle jeklene vrvi.

Gondola je obtičala približno 70 metrov nad tlemi, vseh 19 ljudi in psa pa so po več kot štirih urah le spravili na varno s helikopterjem, poškodovanih ni bilo.

Najprej so potnike skušali rešiti z drugo gondolo, vendar neuspešno, nato jih je po več urah čakanja pobral reševalni helikopter.

Omenjena žičnica vozi iz mesta Dornbirn do gore Karren, ki je visoka približno 970 metrov ter ponuja lep razgled na Bodensko jezero in švicarske Alpe.