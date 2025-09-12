V GLOBINI OCEANOV

Več kot 3000 metrov pod vodo odkrili nasmejano globokomorsko ribo

Careproctus colliculi so opazili raziskovalci v Kaliforniji. Novo vrsto polžje ribe so našli več kot 3000 m globoko.
Fotografija: Smejoča se riba je videti kot kak lik iz risanke. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Smejoča se riba je videti kot kak lik iz risanke. FOTOGRAFIJI: Profimedia

12.09.2025 ob 07:30
12.09.2025 ob 07:30

V globini oceanov, kamor nikoli ne prodre sončna svetloba, so odkrili novo vrsto ribe Careproctus colliculi, ki daje vtis, kot da se smeji in je nasploh videti kot kak lik iz risanke. Riba spada v skupino Liparidae, po slovensko polžjih rib. Za te je značilna prosojna koža in popolna prilagojenost na razmere, ki bi večino živih bitij na Zemlji ubile.

Polžje ribe imajo običajno veliko glavo, želatinasto telo z ohlapno kožo in ozek rep. Še posebno nenavadna je posebna telesna zgradba, ki jim omogoča, da se s trebuhom pritrdijo na morsko dno ali na druge živali. Poleg smejoče ribe rožnate barve so znanstveniki odkrili še dve temnejši različici druge vrste.

Značilno želatinasto telo ji omogoča, da normalno živi pod visokim pritiskom.

Za izjemno odkritje je poskrbela ekipa raziskovalcev z Državne univerze v New Yorku (SUNY Geneseo) in s kalifornijskega inštituta MBARI. Ribe so odkrili na ekspediciji, ki jo je vodil raziskovalni inštitut akvarija v Monterey Bay.

Ena izmed ključnih prilagoditev

Globokomorske ribe so še vedno slabo znane, saj živijo v človeku težko dostopnem okolju. Smejočo se ribo so denimo odkrili 3268 metrov globoko. So osupljiva bitja s številnimi prilagoditvami, ki jim omogočajo preživetje v ekstremnih razmerah, kjer so pritiski lahko nepredstavljivo visoki, temperature pa izjemno nizke.

Ena izmed ključnih prilagoditev je želatinasto telo, ki se tudi ob zelo visokem pritisku ne poškoduje. Mnoge imajo bioluminiscenčne lastnosti, kar pomeni, da lahko oddajajo svetlobo. To jim pomaga pri navigaciji v popolni temi globokega morja, iskanju plena in komunikaciji z drugimi ribami.

»Te polžaste ribe verjetno zaznavajo druga drugo in svoje okolje na druge načine, zlasti z zaznavanjem vibracij v vodi ter z vonjanjem in okušanjem okolice,« je povedala vodja študije Mackenzie Gerringer iz SUNY Geneseo in dodala, da mnogo rib te vrste okuša s plavutmi.

ribe riba odkritje znanstveniki morje narava znanost Kalifornija polžja riba

