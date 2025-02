Več kot 20 let po Da Vincijevi šifri prihaja nov triler Dana Browna

Dan Brown, avtor mednarodnih uspešnic, kot sta Da Vincijeva šifra in Angeli in demoni se vrača z novim romanom, ki bo nosil naslov The Secret of Secrets (Skrivnost vseh skrivnosti). Za prizorišče najnovejšega trilerja je izbral skrivnostno in zgodovinsko bogato Prago. V romanu, ki bo v angleškem jeziku izšel 9. septembra, bo ponovno nastopil Robert Langdon, profesor religijske ikonologije in simbologije, ki ga v filmskih priredbah Brownovih romanov igra Tom Hanks.

Nova knjiga obljublja vse značilnosti, ki so Brownove pretekle romane naredile tako priljubljene: kriptične uganke, skrivnostne organizacije, starodavne skrivnosti in smrtonosne atentatorje.

Langdon bo obiskal Prago, da bi se udeležil predavanja ugledne znanstvenice, ki pa nato skrivnostno izgine skupaj s svojimi prelomnimi raziskavami. Brownovi romani so znani po tem, da bralcem, ki jih je po vsem svetu na milijone, ponujajo razburljivo mešanico skrivnosti, nevarnosti, romantike, znanosti, religije in okultnega, in kot obljublja avtor, tudi najnovejši ne bo prav nič drugačen. Kdaj se obeta slovenski prevod, še ni znano, prav tako ne, ali bodo tudi po tem romanu posneli film, morda bi se lahko tokrat lotili tudi serije.

Izid knjige bo zagotovo v Prago privabil množice Brownovih oboževalcev, kot se je to denimo zgodilo po izidu njegovih prejšnjih romanov v Italiji, v Firencah denimo med drugim ponujajo celo vodene obiske prizorišč, o katerih lahko beremo v romanu Inferno.