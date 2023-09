Več kot 122.000 zaprtih v samici

Američani strašno radi povedo, da živijo v deželi svobodnih in domu hrabrih. Pri tem pa nihče ne omenja dejstva, da je v zaporih in priporih po podatkih nevladnih organizacij okoli dva milijona ljudi (vladne številke govorijo o 1,7 milijona), kar predstavlja več kot pol odstotka celotnega prebivalstva ZDA. In še manj ljudi omenja podatek, da je vsak dan v tej opevani deželi v samici zaprtih 122.840 jetnikov.

Izsledki raziskave nevladnih in neprofitnih organizacij Solitary Watch in Unlock the Box so resnično šokantni, saj razkrivajo, kako pogosto je kaznovanje s samico, ki po definiciji OZN velja za obliko mučenja, če traja več kot 15 dni, izvedeno v ameriškem pravosodnem sistemu. Pa tudi omenjena številka zapornikov v samici, ki po neuradnih podatkih predstavlja okoli šest odstotkov zaporniške populacije, zna biti podcenjena, saj upošteva le številke iz zveznih, državnih in lokalnih zaporov, ne pa tudi podatkov iz začasnih centrov za pridržanje​ imigrantov in iz popravnih domov za mladoletnike.

Kljub temu nam daje raziskava organizacij Solitary Watch in Unlock the Box boljši vpogled v ameriški zaporniški sistem oziroma v pogostost uporabe kaznovanja s samico. »Restriktivna namestitev«, kakor ji tudi pravijo, je uporabljana vsakodnevno, in to še posebno med pripadniki manjšin.

Med zveznimi državami vodi Nevada, v samici kar četrtina zapornikov

V poročilu niso vključeni podatki iz Zahodne Virginije, edine zvezne države, ki ne razkriva podatkov o zapiranju v samico. Med preostalimi zveznimi državami po številu izolacij vodi Nevada, kjer je v samici kar četrtina zapornikov, medtem ko v Delawaru v izolacijo niso pahnili nikogar.

Sodobna celica za enega zapornika FOTO: Rawf8/Getty Images

»Samica je poleg smrtne kazni najhujša stvar, ki te zakonito lahko doleti v naši državi. Dokazano gre za obliko mučenja,« pravi Jean Casella, direktorica Solitary Watch. »Že sama misel, da več kot 100.000 Američanov prestaja kazen v samici, je šokantna. Upam, da se bodo stvari spremenile,« dodaja. Po podatkih nevladnih organizacij obstaja za te zapornike večje tveganje za samomor, predoziranje z drogami ali umor, ko jih enkrat izpustijo. Poleg tega imajo pogosto halucinacije ter trpijo za posttravmatskim sindromom in drugimi psihološkimi težavami. A stvari se le počasi premikajo, čeprav sta se tudi predsednik in podpredsednica ZDA Joe Biden in Kamala Harris zavezala, da bosta končala ali vsaj zmanjšala kaznovanje s to restriktivno namestitvijo.