Več deset ljudi okuženih že štirikrat: Virus bo krožil še med vnuki naših vnukov

V Združenem kraljestvu se je z novim koronavirusom vsaj dvakrat okužilo več kot 700.000 ljudi. Uradno je bilo od začetka pandemije zabeleženih tudi 7640 trojnih okužb in 62 primerov, ko so se ljudje okužili že štirikrat, je v četrtek za britanski Sky News sporočila britanska agencija za zdravstveno varnost (UK HSA).

Do 6. marca je agencija HSA skupno zabeležila 715.154 ponovnih oziroma drugih okužb in 7640 primerov, ko so se ljudje okužili že tretjič. Štirikrat pa se je okužilo 62 oseb, pri čemer je med vsako ponovno zabeleženo okužbo preteklo vsaj 90 dni.

Hunter: Virus je postal

Ker številne okužbe zaradi blagih simptomov niso zabeležene, strokovnjaki domnevajo, da je takih primerov še bistveno več. V takšnih primerih so bili oboleli verjetno okuženi z različnimi različicami virusa, je za britanski Sky News povedal profesor medicine Paul Hunter z univerze East Anglia.

»Ta virus je postal del našega življenja. Mnogi med nami se bodo vsakih nekaj let ponovno okužili, virus pa bo krožil še med vnuki naših vnukov,« je še dejal Hunter.

Na udaru ljudje med 30. in 49. letom

V Veliki Britaniji se je sicer število novih okužb v zadnjem času spet nekoliko povečalo. Po podatkih agencije HSA so zlasti na udaru ljudje med 30. in 49. letom.

Glavna razloga za to naj bi bila več socialnih stikov in odprava obveznosti izolacije v primeru pozitivnega testa na covid-19. Poleg tega se hitro širi bolj nalezljiva virusna različica omikron, podtip BA.2, še navaja Sky News.