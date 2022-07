Vdrli v hišo predsednika države, skakali v bazen in se valjali v spalnicah (VIDEO)

Potem ko so protestniki v šrilanški prestolnici Kolombo danes zasedli rezidenco in urad predsednika, je premier Ranil Wickremesinghe izrazil pripravljenost za odstop in oblikovanje vlade narodne enotnosti. Predsednik Gotabaya Rajapaksa je medtem še vedno na neznani lokaciji, kjer naj bi ga varovala mornarica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Množice protestnikov so se danes zbrale v prestolnici Šrilanke, da bi izrazile nezadovoljstvo zaradi hude gospodarske krize, ki pesti to otoško državo. Demonstranti zahtevajo odstop tako predsednika države kot premierja.

»Da bi zagotovili nadaljevanje dela vlade, vključno z varnostjo vseh državljanov,« je premier sprejel predlog vodij strank, da se oblikuje vlada narodne enotnosti. Da bi to lažje dosegli, je Wickremesinghe na Twitterju zapisal, da bo odstopil s čela vlade.

Zasedli njegov dom

Nedolgo za to objavo je po poročanju policije razjarjena množica vdrla v njegov dom in tam zanetila požar. Ta incident so potrdili tudi v uradu premierja.

Na tisoče ljudi je pred tem obkolilo predsednikovo rezidenco. Ko se je množica zbrala pred vhodom v rezidenco, so čete, ki varujejo kompleks, streljale v zrak, da bi zadržale jezne protestnike, medtem ko so predsednika odpeljali na varno, poroča AFP.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, ki prikazujejo na stotine ljudi, ki se sprehajajo po predsednikovi rezidenci, nekaterimi med njimi pa so celo skočili v bazen. Druge je videti, kako se smejijo in poležavajo v razkošnih spalnicah.

Kmalu zatem, ko je množica vdrla v predsedniško palačo, so protestniki zasedli tudi bližnji predsednikov urad.

Varnostne sile so sicer skušale razgnati množico, ki je preplavila upravno okrožje Kolomba. Tri osebe so zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico skupaj s še 36 ljudmi, ki so imeli težave z dihanjem zaradi uporabe solzivca, je povedala predstavnica osrednje bolnišnice v prestolnici.

Varovala naj bi ga mornarica

Eden od državnih uslužbencev je za AFP dejal, da ne vedo, kje natančno se nahaja predsednik, da pa naj bi bil pri šrilanški mornarici in je na varnem.

Zasebne televizijske hiše so medtem predvajale posnetke, ki prikazujejo konvoj vozil na mednarodnem letališču, ki bi lahko pripadal predsedniku, vendar za zdaj ni potrditve, da bi Rajapaksa zapustil državo.

Šrilanka se trenutno sooča z največjo gospodarsko krizo, odkar se je leta 1948 osamosvojila od kolonialne oblasti Velike Britanije. Država je od sredine aprila, ko ni mogla poravnati 51 milijard dolarjev zunanjega dolga, plačilno nesposobna, zaradi hudega pomanjkanja tujih valut pa trgovci ne morejo uvoziti nujnih življenjskih potrebščin.

V državi je skoraj povsem zmanjkalo bencina in dizelskega goriva, zato je bilo zaradi varčevanja z omejenimi zalogami goriva odrejeno zaprtje najpomembnejših vladnih uradov in šol.

Predsednikov brat Mahinda Rajapaksa je že v začetku maja odstopil s položaja predsednika vlade, a to ni umirilo političnih razmer v tej obubožani državi.