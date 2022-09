Vdovi košarkarske legende 16 milijonov zaradi podob s kraja tragedije

Podobe s kraja tragedije, od katere si nikoli ne bo opomogla, so nenehno pred njenimi očmi, vsak dan živi v strahu, da jih bo uzrla še na družabnih omrežjih in da bo nanje naletel kateri od treh otrok. Sodišče v Los Angelesu ji je zaradi fotografij, ki so neupravičeno dosegle tudi javnost, dodelilo kar 16 milijonov dolarjev odškodnine.

Okrutne fotografije so le še okrepile njeno bolečino. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Vanessa Bryant se že več kot dve leti spopada z nepredstavljivo izgubo in terja odgovornost od tistih, ki so po njenem krivi za nesrečo ali pa so po usodnem strmoglavljenju helikopterja bolečino neutolažljivih svojcev z malomarnim ravnanjem le še okrepili. Spomnimo, bilo je januarja 2020, ko je košarkarski legenda skupaj s še sedmimi potniki in pilotom krenil proti košarkarski akademiji z zasebnim helikopterjem, ki pa je v slabi vidljivosti in zaradi goste megle z veliko hitrostjo treščil v hrib nad Los Angelesom in se nato vnel.

Poleg 41-letnega Kobeja Bryanta in njegove 13-letne hčerke Gianne so bili na krovu še pilot Ara Zobayan, bejzbolski trener John Altobelli z ženo Keri in hčerko Alysso, Giannino soigralko, košarkarska trenerka Christina Mauser pa še Sarah Chester s hčerko Payton. Vsi so bili na poti na košarkarsko tekmo.

Po strmoglavljenju so policisti, gasilci in reševalci posneli številne fotografije, ki so ujele tudi dele trupel, pozneje pa so jih kazali tudi v javnosti, kar je seveda dodatno razžalostilo svojce, med njimi košarkarjevo vdovo in Christopherja Chesterja, ki je v nesreči izgubil hčer in ženo, sodišče pa mu je prisodilo milijon manj kakor Bryantovi.

9 ljudi je umrlo v tragični nesreči 2020.

Preostali svojci so tožbe vložili ločeno.