Vavčerji za hrano? »Svetu preti prehranska kriza,« pravi Macron

Francoski predsednik Emmanuel Macron že vse od vojne v Ukrajini opozarja na zaskrbljenost držav, ki so odvisne od Rusije. Tokrat je ponovil svojo obljubo, da bo družinam, ki so se znašle v težkem položaju, država izdala vavčerje za hrano zaradi naglih podražitev goriva in surovin zaradi ruske invazije v Ukrajini. Kot poročajo tuji mediji, je v intervjuju za francoski radio povedal, da se svet spopada »z globalno prehransko krizo«.

Poudaril je, da je Francija tudi ostalim evropskim državam svetovala, da naj najdejo skupni odgovor glede tega vprašanja. Kot pravi, je njegova vlada že sprejela nekaj ukrepov za podporo državljanov, med drugim omejitve na porabo energij in popuste na gorivo.

Ker sta Ukrajina in Rusija svetovni žitnici, je Macron povedal: «Želim uvesti vavčerje za hrano, da bi pomagal najrevnejšim gospodinjstvom in srednjemu razredu, da se sooči s temi dodatnimi stroški«. Dodal je, da bi si želel, da njegovi sodržavljani »kupujejo lokalno hrano« in francoske izdelke.

Macron je sicer že leta 2020 razmišljal o vavčerjih za hrano, zdaj pa so ti postali ena od njegovih predvolilnih zaobljub. Za zdaj še ni jasno, kakšna bo njihova vrednost in za katere izdelke bi veljali.

Ali bo francoskemu zgledu sledila tudi Slovenija, ni znano.