Vatikanski finančni škandal: denar so nakazali v Slovenijo

Lovke vatikanskega finančnega škandala, v katerega je vpleten nekdanji kardinal Giovanni Angelo Becciu, ki ga je papež Frančišek 24. septembra odstavil s položaja namestnika državnega tajnika, segajo tudi v Slovenijo, danes poroča tržaški Primorski dnevnik.



To je razkrila napoved televizijske oddaje Le Iene, kjer so pridobili dokazila o tem, da se je iz državne blagajne svetega sedeža na račun podjetja s sedežem v Sloveniji v štirih letih steklo 500.000 evrov. Denar pa ni bil porabljen za humanitarno dejavnost oz. prizadevanja za izpustitev ugrabljenih misijonarjev, kot je bilo mišljeno, temveč za nakupe luksuznih dobrin. Oddaja je na sporedu drevi. Denar za čevlje in torbice Kot poroča tržaški časnik, naj bi bila finančna sredstva nakazana na račun podjetja Logsic s sedežem na Dunajski cesti 51 v Ljubljani, ki naj bi se ukvarjalo s humanitarnimi dejavnostmi. Njegova ustanoviteljica in direktorica je 39-letna Sardinka Cecilia Marogna.



Iz dokumentov, ki so jih pridobili pri oddaji Le Iene, naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogneva in nekdanji kardinal Becciu v zaupnem odnosu. Pred dvema tednoma naj bi novinarji omenjene oddaje prejeli nepodpisano kuverto, v kateri so bila raznovrstna dokazila. Z vatikanskim denarjem je menda ona kupovala luksuzne dobrine (čevlje, torbice, modne dodatke, pa tudi razkošen fotelj iz usnja) v butikih, kot so Prada, Moncler, Saint Laurent, Mont Blanc, Tod's in Frau, navaja Primorski dnevnik.



V pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera se je Marogneva, ki je diplomirala iz geopolitike in se predstavlja kot izvedenka za mednarodne teme, branila obtožb. Pojasnila je, da je leta 2015 kardinala Becciuja sama prosila za srečanje. »Sprejel me je v Rimu na državnem sekretariatu, srečanje, ki bi moralo trajati 20 minut, se je razvleklo na poldrugo uro.« je povedala. Tako se je začelo njuno 'operativno sodelovanje'.



Marogneva po pisanju časnika pravi, da je svetemu sedežu pomagala pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu. Potrdila je, da je prek svojega podjetja s sedežem v Sloveniji prejela pol milijona evrov, ki naj bi šel za njen honorar, potovanja in svetovalne storitve. Nepričakovani odstop Becciu je preiskovalcem dejal, da ga je Marogneva ogoljufala. On je nepričakovano odstopil 24. septembra. Njegov odstop naj bi bil povezan s preiskavo v zvezi z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih katoliške cerkve.