Vaška zabava bo drago stala 18-letnika! Zaradi pol evra špetir

Čeprav se Zgornja Frankovska na skrajnem severu Bavarske nahaja kar precej kilometrov proč od nas, se tudi tam na vaseh v poletnih mesecih odvijajo veselice, na katerih se precej spije in tudi kaj pomalica. V kraju Hof se je odvijala tovrstna veselica, na njej pa so stregli tudi pečenice v žemljici. Dasiravno znajo s cenami na tovrstnih ljudskih rajanjih tudi pretiravati ter ožeti žep kakšnega obiskovalca, pa tokrat ni šlo za tak primer, saj je bila cena žemljice s pečenico štiri evre.

4 evre je stala pečenica v žemljici

A s ceno 18-letni obiskovalec (ki očitno ni slišal nasveta, da se na prazen želodec ne popiva preveč) ni bil zadovoljen. Sprva je skušal zbiti ceno prodajalcu, a se slednji ni pustil ugnati v rog najstniku, zato mu ni dal popusta. Najstnik je po nakupu vztrajal, da bi mu prodajalec pečenic moral vrniti še pol evra, kupec naj bi bil namreč prepričan, da sta se dogovorila za ceno tri evre in pol. In ker se prodajalec ni odzval na zahtevo kupca, je ta poklical policijo. In to večkrat!

Policiste je klical tudi, ko so ti že prispeli na prizorišče ter na svoje oči videli zaplet pa tudi stanje kličočega najstnika, ki se nikakor ni pomiril. Policistom ni preostalo drugega, kot da so 18-letniku izrekli prepoved udeležbe na veselici. A nabrkljani mladec je bil gluh za policijsko odredbo in možem postave ni preostalo drugega, kot da so ga odpeljali na hladno; v nadaljnjem postopku bo prejel tudi kazensko ovadbo zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, ki si jo je prislužil zaradi vztrajnega klicanja policije.