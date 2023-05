Vas zanima, koliko je treba odšteti za nočitev v najboljšem hotelu?

Pri turističnem spletnem portalu TripAdvisor so zbrali podatke o hotelih, ki so jih njihovi uporabniki najbolj pohvalili. Pregledali so ocene 1,5 milijona hotelov po vsem svetu in razglasili zmagovalce, ki so letošnji dobitniki nagrad TripAdvisor's Travellers Choice Best of the Best Hotel Awards.

Na prvo mesto se je uvrstila palača Rambagh v Džajpurju v Indiji. Gre za nekdanjo rezidenco džajpurskega maharadže, v kateri danes ponujajo luksuzno turistično izkušnjo za petične goste. Ti lahko uživajo v razkošno opremljenih sobah z velikanskimi zakonskimi posteljami, notranjem in zunanjem bazenu, SPA-centru in še mnogih drugih razvajanjih, kot jih ponujajo hoteli najvišjega ranga. Prenočitev v turističnem biseru, v katerem obiskovalci še posebej pohvalijo prijaznost osebja, stane več kot 400 evrov, če boste v kateri od navadnih sob. Predsedniški apartma pa je seveda dražji.

Najboljši evropski hotel na lestvici je v Londonu

Drugo mesto na lestvici je pripadel hotelskemu kompleksu v naravnem rezervatu Ozon na Maldivih. Ta ponuja spanje na tropskem otoku v eni od 90 luksuzno opremljenih vil, ki so nad morjem ali na plaži. Vsaka vila ima svoj bazen in teraso z ležalniki, vile nad morjem pa imajo tudi svoj tobogan, po katerem lahko skorajda naravnost iz postelje zdrsnete v Indijski ocean.

Ena od vil drugouvrščenega hotelskega kompleksa na Maldivih

Hotel Colline de France na tretjem mestu lestvice najdete v brazilskem Gramadu. Turiste je najbolj navdušil s svojim bazenom, ponudbo varovanja otrok ter hotelskim skrbnikom, po zaslugi katerega so uslišane tudi najbolj nenavadne muhe gostov.

Tako se spi v palači Rambagh.

Med prvo peterico so se uvrstili še londonski Shangri-La The Shard, ki je najvišje uvrščen evropski hotel, goste pa med drugim navdušuje z neskončnim bazenom s pogledom na glavno mesto Velike Britanije. Peti na lestvici je Ritz-Carlton v Hongkongu.

Hotelov v Sloveniji na portalu niso ocenjevali.