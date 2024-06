Varnostni svet je sprejel ameriško resolucijo o premirju v Gazi

Varnostni svet ZN je danes s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije potrdil resolucijo, ki pozdravlja načrt o prekinitvi ognja v Gazi, ki ga je 31. maja naznanil predsednik ZDA Joe Biden.

Slovenija je pričakovano glasovala za

Resolucija pozdravlja predlog za trajno premirje v treh fazah in trdi, da ga je Izrael sprejel, zato poziva tudi Hamas, naj ga sprejme. Obe strani poziva, naj nemudoma in brezpogojno uresničita določila tega predloga, in dodaja, da bo premirje trajalo, dokler se bodo pogajanja o prehodu v drugo fazo nadaljevala.

Resolucija zavrača kakršne koli poskuse demografskih ali ozemeljskih sprememb v Gazi, vključno z zmanjšanjem njenega ozemlja. Ponovno poudarja zavezo Varnostnega sveta ZN rešitvi dveh držav - Izraela in Palestine ter v skladu s tem poudarja pomen združitve Gaze z Zahodnim bregom pod enotno palestinsko upravo.

Biden je konec maja načrt za prekinitev ognja predstavil kot izraelski kažipot do trajnega premirja. Predlog ima tri faze, ki vključujejo popolno premirje, umik izraelskih sil iz naseljenih predelov Gaze in izpustitev dela talcev v zameno za izpustitev več sto palestinskih zapornikov.

Ta prva faza naj bi trajala do šest tednov, v tem času pa naj bi se Izrael in Hamas pogajala o prehodu v drugo fazo. Ta vključuje izpustitev vseh preostalih talcev v zameno za popoln umik izraelskih sil iz Gaze.

Zadnja, tretja faza pa predvideva začetek velike dolgoročne obnove uničene Gaze in vrnitev posmrtnih ostankov talcev, ki so bili ubiti.

Rusija je zato že med pogajanji o predlogu izražala pomisleke, ali je Izrael sploh sprejel ta predlog, in skupaj z Alžirijo in nekaterimi drugimi državami zahtevala, da se v poziv za sprejetje predlog vključi poleg Hamasa tudi Izrael.