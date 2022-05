Valencia pod vodo, a dežju še ni videti konca

Strahovito neurje z dežjem je zajelo Valencio: v 24 urah jih je zalilo 232 litrov padavin na kvadratni meter, kar je majski rekord vse od uradnih meritev leta 1871. Zaradi silovitega dežja je obstal promet, mnogi pa so ostali ujeti v vozilih, ki so na poplavljenih območjih preprosto potonila, dokler jih niso rešili gasilci. Ti so posredovali tudi v številnih nizkih stavbah, sploh tistih ob obali.

Tudi sicer je letošnja pomlad v Španiji izrazito mokra, redkokateri dan je povsem suh, ugotavljajo meteorologi, deževje pa redno spremljajo strele in glasno grmenje. Številne ceste in predori v tretjem največjem španskem mestu, ki stoji na vzhodni obali države, so po več dni neprevozni, težave imata tudi podzemna železnica in preostali javni promet.

1957. so preusmerili reko Turijo.

Šole in fakultete so marsikje ustavile pouk in predavanja, vrata so zaprle številne prodajalne in ustanove, vreme pa povzroča preglavice tudi severneje, v prestolnici: v Madridu so gasilci večkrat posredovali na poplavljenih območjih, veliko škode je povzročila tudi toča.

Deževje v prihodnjih dneh ne bo ponehalo, zato vremenoslovci še naprej opozarjajo na previdnost. Starejši prebivalci se spominjajo katastrofalne poplave 1957., ki je vzela 81 življenj in povzročila ogromno materialno škodo – zaradi nje so v obsežnem projektu preusmerili reko Turijo – grozljivo pa je bilo tudi leta 2019.