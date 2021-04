Vabila na nezakonite zabave: pravila kršijo celo ministri

Tudi Francija se spopada s tretjim valom okužb z novim koronavirusom, bolnišnice znova trepetajo pred zastrašujočimi številkami obolelih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Popolno zaprtje javnega življenja se je oblasti zdel logičen korak v zamejevanju covida-19, a kot kaže, so se nekateri na tokratni lockdown pripravili v svoji režiji.



Nekateri kuharski mojstri ob podpori privilegiranega sloja skorajda nemoteno opravljajo svoje poslanstvo, pripovedujejo zgodbe, ki jih je razkrila francoska televizija M6. Te so šokirale javnost in oblast, pa čeprav vse kaže, da naj bi bili udeleženci tudi nekateri ministri, ki so torej kršili svoja lastna pravila. Za udeležbo na zabavi in pojedino v več hodih je vsak gost odštel po več sto evrov, kažejo posnetki, ki še razodevajo, da so bile maske na takšnih dogodkih prepovedane. Prostore z zastrtimi okni, ki naj bi se skrivali v stanovanjskih blokih v pariških elitnih soseskah, je krasilo minimalistično in elegantno pohištvo; zaščitna znaka razkošnih gostij sta bila kaviar in šampanjec, gostje pa so se lahko med seboj po mili voljo objemali, rokovali in tudi poljubljali na lice, kajti »covida pri nas ni«, so se hvalili gostitelji, ki med gosti niso prepoznali pretkanih novinarjev s skritimi kamerami.



Vabila na nezakonite zabave krožijo prek twitterja; ponudbe za udeležbo se začnejo pri 160 evrih, znesek pa lahko doseže tudi 500 evrov, povedo novinarji, ki so s prispevkom dvignili veliko prahu, zgroženo ljudstvo pa želi imena. Torej, kateri ministri ali vladni uslužbenci so tako arogantno kršili protikoronske ukrepe in kolikšna bo globa. Po pravilih bi jim morala groziti tudi zaporna kazen do leto dni, 15.000 evrov denarne kazni zaradi ogrožanja življenja drugih, 135 evrov globe za kršitev policijske ure in še 135 evrov zaradi nenošenja maske. Na dogajanje se je odzval tudi francoski notranji minister Gerald Darmanin in poudaril, da bogati in vplivni pri protikoronskih ukrepih niso nikakršna izjema, ter odredil preiskavo. Lokacije prepovedanih zabav so za zdaj še neznane, neuradno pa naj bi bil eden od gostiteljev francoski poslovnež Pierre-Jean Chalençon, kuhal naj bi mu chef Christophe Leroy.



