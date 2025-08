V zvezi s padcem nadstreška v Srbiji pridržali nekdanjega ministra

Zaradi sumov korupcije v zvezi z obnovo železniške postaje v Novem Sadu je bilo danes pridržanih šest ljudi, med njimi tudi nekdanji gradbeni minister Tomislav Momirović. Postaja je bila novembra lani prizorišče smrtonosnega padca nadstreška, ki je terjal 16 življenj in sprožil množične protivladne proteste.

Momirović je bil med letoma 2020 in 2022 minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, še dve leti po tem pa je vodil ministrstvo za trgovino. Je član vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in politični zaveznik predsednika Aleksandra Vučića.

Zaradi tragedije v Novem Sadu je Momirović manj kot en mesec po nesreči odstopil. To je bil drugi ministrski odstop, potem ko se je s položaja prvi poslovil takratni minister za gradbeništvo Goran Vesić.

Skupno preiskujejo 15 ljudi

Srbska policija je po navedbah javnega tožilstva za organizirani kriminal danes skupno prijela šest ljudi, načrtujejo pa še pet aretacij. Med pridržanimi je več ljudi, povezanimi s podjetji, ki so izvajala rekonstrukcijska dela na postaji v Novem Sadu. Tiralica se po navedbah tožilstva nanaša tudi na Vesića, ki pa je bil danes operiran in trenutno okreva v bolnišnici. Skupno naj bi preiskovali 15 ljudi.

Padec nadstreška v Novem Sadu je v Srbiji sprožil množične protivladne proteste pod vodstvom študentov. Ti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.