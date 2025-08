V živalskem vrtu hranijo leve z domačimi živalmi?! Danska praksa sprožila val zgražanja

Danski živalski vrt v Aalborgu je pozval lastnike hišnih ljubljenčkov, naj podarijo zajce, morske prašičke in konje – za hrano njihovim plenilcem! Ponujajo evtanazijo živali, ki jih je treba uspavati, da bi z njimi nahranili njihove plenilce in da »nič ne gre v nič«.

»V živalskem vrtu v Aalborgu že vrsto let hranimo mesojedce z manjšimi živalmi. Mesojedcem moramo zagotoviti meso, po možnosti s krznom, kostmi itd., tako da jim zagotovimo čim bolj naraven način prehranjevanja,« je razložila Pia Nielsen, namestnica direktorja živalskega vrta.

»Zato je smiselno dovoliti živalim, ki jih je treba zaradi različnih razlogov evtanazirati, da odidejo na ta način. Na Danskem je ta praksa pogosta in mnogi naši gostje in partnerji cenijo možnost, da pri tem prispevajo. Živali, ki jih sprejmemo kot donacije, so piščanci, zajci, morski prašički in konji,« je še pojasnila Nielsenova.

Skupine za pravice živali so podale kazensko ovadbo zoper nürnberški živalski vrt zaradi ubijanja pavijanov. FOTO: Michael Dalder/Reuters

Pobuda živalskega vrta za donacije hišnih ljubljenčkov je seveda izzvala različne odzive, od zgražanj do podpore. »Pred nekaj leti sem peljal konja v živalski vrt,« je eden od komentarjev: »To je bil najbolj miren in spokojen način evtanazije.«

V Nemčiji pa je prejšnji teden veliko negodovanja sprožil nürnberški živalski vrt. Na ulice se je odpravilo na tisoče protestnikov, neka ženska si je protestno prilepila roke na tla blizu vhoda v ZOO. Razlog za tako burne odzive je bilo dejstvo, da so v živalskem vrtu v skladu s kriteriji Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA) zaradi prenatrpanosti ograde, v kateri živijo gvinejski pavijani, izločili 12 zdravih živali in z njimi na očeh javnosti nahranili leve. Skupine za pravice živali so podale kazensko ovadbo zoper živalski vrt zaradi ubijanja pavijanov, ki so bili »popolnoma zdravi«.