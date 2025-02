V Zemljo bi lahko trčil strašen asteroid. To so države, ki bi jih lahko prizadel trk

Asteroid 2024 YR4 je bil prvič zaznan decembra lani. Od takrat je hitro pritegnil pozornost znanstvenikov in postal predmet intenzivnega opazovanja. Trenutne ocene kažejo, da je asteroid velik med 40 in 90 metri, kar je približno velikost Kipa svobode. Ta velikost pomeni, da ima potencial povzročiti znatno škodo, če bi res trčil v Zemljo, saj se giblje s hitrostjo približno 46.800 km/h, kar dodatno povečuje njegovo uničevalno moč v primeru trka.

Možna območja trka

Glede na trenutne izračune bi asteroid 2024 YR4 lahko trčil v ozkem pasu, ki se razteza od severne Južne Amerike, čez Tihi ocean, do podsaharske Afrike in Azije. Ta tako imenovani »koridor tveganja« vključuje več gosto poseljenih območij, kot so Čenaj v Indiji in otok Hainan na Kitajskem. Države, ki bi jih lahko prizadel trk, vključujejo Indijo, Etiopijo, Pakistan, Bangladeš, Sudan, Nigerijo, Venezuelo, Kolumbijo in Ekvador. Vendar pa zaradi trenutnih omejitev v natančnosti podatkov ni mogoče natančno določiti, katero območje znotraj tega koridorja je najbolj ogroženo.

Verjetnost trka in primerjava z drugimi asteroidi

Trenutne ocene ameriške vesoljske agencije NASA kažejo, da je verjetnost trka asteroida 2024 YR4 z Zemljo 2,1 odstotka, kar pomeni, da je možnost za trk ena proti 48. Ta verjetnost je relativno visoka v primerjavi z drugimi asteroidi, zato je 2024 YR4 na vrhu tabel tveganja trkov, ki jih vodita NASA in Evropska vesoljska agencija (ESA). Asteroid je prejel redko oceno tri na Torino lestvici, ki meri nevarnost, ki jo predstavljajo asteroidi. Do zdaj je le še en asteroid, 99942 Apophis, prejel tako visoko oceno.

Čeprav so možnosti za trk še vedno majhne, znanstveniki uporabljajo podatke o orbiti asteroida za natančnejše napovedi. V primeru trka bi asteroid lahko sprožil eksplozijo, primerljivo s Tunguska dogodkom iz leta 1908, ki je povzročil uničenje na območju več kot 2.150 kvadratnih kilometrov. NASA in ESA načrtujeta dodatna opazovanja z najmočnejšimi teleskopi, da bi bolje določili velikost in orbito asteroida ter s tem izboljšali napovedi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Dailymail in Apnews.