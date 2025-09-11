TERORISTIČNI NAPAD

V ZDA se spominjajo dogodka svetovnih razsežnosti, ki je spremenil svet

Trump je obujal spomine na dogodke izpred 24 let in dejal, da napadov 11. septembra 2001 ne bodo nikoli pozabili.
Fotografija: Tragedija je pretresl svet. FOTO: Henny Ray Abrams Afp
Tragedija je pretresl svet. FOTO: Henny Ray Abrams Afp

STA
11.09.2025 ob 22:20
STA
V New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji danes v znamenju domačega političnega nasilja v ZDA potekajo spominske slovesnosti za skoraj 3000 žrtvami terorističnih napadov mreže Al Kaida pred 24 leti. Predsednik ZDA Donald Trump je govoril na slovesnosti v Pentagonu, kjer je uvodoma omenil v sredo ubitega aktivista Charlieja Kirka.

Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat

Trump je obujal spomine na dogodke izpred 24 let in dejal, da napadov 11. septembra 2001 ne bodo nikoli pozabili. Nato je dejal, da bo Kirku posmrtno podelil najvišje civilno priznanje v ZDA - predsedniško medaljo svobode.

Ugrabili štiri potniška letala

Teroristi mreže Al Kaida so 11. septembra 2001 ugrabili štiri potniška letala v ZDA in se z dvema zaleteli v stolpa Svetovnega trgovinskega centra (WTC) na jugu Manhattna v New Yorku, z enim v Pentagon, četrto letalo pa je po uporu potnikov strmoglavilo na travnik pri Shanksvillu v Pensilvaniji.

Trump je danes govoril v Pentagonu, kasneje pa bo obiskal New York, kjer si bo zvečer ogledal tekmo v baseballu. V New Yorku ga je zastopal podpredsednik JD Vance, v Shanksvillu, kjer je umrlo 40 potnikov in članov posadke leta United Airlines 93, pa je vlado zastopal minister za veterane Doug Collins.

V napadu na Pentagon je skupno umrlo 64 potnikov in članov posadke leta American Airlines 77 ter 126 zaposlenih na sedežu ameriškega obrambnega ministrstva. Večino od uradno zabeleženih 2996 žrtev sta zahtevala napada s potniškima letaloma na WTC, pri čemer sta se 415 metrov visoka stolpa kmalu porušila.

V New Yorku so družinski člani umrlih in drugi tradicionalno brali imena žrtev - vključno z imeni žrtev prvega terorističnega napada na WTC leta 1993. Predsednica spominskega parka in muzeja WTC Elizabeth Hillman je povedala, da je več ljudi po napadih umrlo še zaradi izpostavljenosti strupenemu prahu po zrušenju stolpnic. Spomnila je, da je v napadih umrlo tudi 372 tujcev iz 77 držav sveta, muzej WTC pa je doslej od odprtja leta 2014 obiskalo 90 milijonov ljudi.

Spomin na dogodke izpred 24 let pri mladi ameriški generaciji, ki tega ni doživela, muzej med drugim ohranja tudi s sodelovanjem s šolami, še vedno pa poteka tudi identifikacija žrtev.

Danes sta tam dva velika bazena

Na kraju, kjer sta nekoč stala t. i. dvojčka oziroma stolpnici WTC, sta danes dva velika bazena z vklesanimi imeni žrtev, območje okrog nove stolpnice WTC 1 pa je obnovljeno in polno turistov iz vsega sveta. Hillman je zagotovila, da se bodo spominske slovesnosti na jugu Manhattna v prihodnje nadaljevale - tudi zato, ker je zaradi števila tujih žrtev šlo za dogodek svetovnih razsežnosti.

Napadi 11. septembra so sprožili globalno vojno proti terorizmu, ZDA so napadle Afganistan in Irak, na Kubi pa odprle taborišče Guantanamo za osumljene teroriste, ki je še vedno odprto. Boj proti terorizmu je sicer zadnje čase v senci drugih globalnih kriznih žarišč, kot so vojne v Ukrajini, Sudanu in v Gazi.

