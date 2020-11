V ZDA se je začel volilni dan: znani že prvi izidi

Volitve bomo spremljali v živo

Razplet ameriških volitev bomo ponoči na slovenskenovice.si spremljali v živo, vas obveščali o izdih, spremljali mnenja, komentarje in prve odzive. Če vas muči nespečnost ali vam bo ponoči zgolj dolgčas, vas vabimo v svojo družbo.

Grožnja politika, ki pričakuje poraz

REUTERS Donald Trump na zborovanju v Michiganu. FOTO: Carlos Barria, Reuters

Biden ne želi nič prepustiti naključju

Volilni dan se je že začel

REUTERS Volilni dan v ZDA. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Odločitev morda znana šele čez več dni, tednov, mesecev ...

Odločitev o tem, kdo bo naslednja štiri leta vodil ZDA, morda ne bo znana več dni, tednov ali celo mesecev po današnjih splošnih volitvah. Ankete napovedujejo, da bo demokrat Joe Biden na ravni ZDA dobil nekaj milijonov več glasov od republikanca Donalda Trumpa, vendar pa štejejo izidi po posameznih zveznih državah.



Magični številki 270 elektorjev, kolikor jih potrebuje zmagovalec, je veliko bližje Biden, ki ima po izračunu konservativne organizacije RealClear Politics že zagotovljenih 216 elektorskih glasov. Trump jih ima v žepu najmanj 125, ostaja pa še 197 elektorjev iz ključnih držav, kjer izida ni mogoče vnaprej napovedati. Med njimi so Michigan, Wisconsin, Minnesota, Severna Karolina, Florida, Pensilvanija, Arizona, Georgia, Iowa, Ohio, Nevada in presenetljivo 'republikanski' Teksas ter dve kongresni okrožji v Mainu in Nebraski.



Večina držav ZDA nameni zmagovalcu volitev vse elektorske glasove, Nebraska in Maine pa jih delita glede na rezultat po vsej državi in glede na rezultate po kongresnih okrožjih.



V večini omenjenih glede na ankete bolje kaže demokratu, vendar pa so po letu 2016, ko so vsi pričakovali zmago Hillary Clinton, analitiki letos večinoma zelo previdni.



STA

V strahu pred protesti

ZDA so v pričakovanju odprtja volišč in odločitve: jih bo še naprej vodil republikanecali ga bo v Beli hiši zamenjal demokratSvoj glas je sicer s predčasnim glasovanjem že oddalo 96 milijonov ljudi. Medtem je število okuženih s koronavirusom naraslo na 9,3 milijona. Volilno pravico ima sicer nekaj manj kot 240 milijonov Američanov.Kot piše CNN, je Trump očitno precej živčen, saj je zadnji dan kampanje namenil prepričevanju ljudi, da so volitve nameščene v prid njegovemu nasprotniku. V svojem zadnjem nastopu v Pensilvaniji je celo zagrozil, da bo vložil tožbo, če si bodo volilne komisije drznile preštevati sicer povsem legitimne glasovnice po pošti. Te so namreč velik trn v peti republikancem, ki naj bi sicer v veliki večini svoj glas oddali na voliščih. Kot menijo, je z oddaljenim načinom glasovanja (zanj so se mnogi odločili zaradi ukrepov in koronavirusa) možnost za prirejanje izidov večje.Trumpovo žuganje mnogi vidijo kot grožnjo iz obupa nekoga, ki pričakuje poraz. Vrhovno sodišče ZDA je namreč potrdilo odločitev Pensilvanije, da veljajo tudi glasovnice, ki pridejo po pošti na volišča tri dni po volitvah, če so bile oddane na pošti do vključno 3. novembra. Vendar je sodišče obenem sklenilo, da bo morda o teh glasovnicah ponovno odločalo po volitvah, zato jih bodo hranili posebej.Tudi Biden, za katerega je v kampanji nastopal tudi nekdanji predsednik, ljudi pa zabavalaje bil zadnji dan pred volitvami v najbolj ključni državi, Pensilvaniji, in skušal poskrbeti za čim večjo udeležbo temnopoltih volivcev. »Trump verjame, da lahko volijo le bogatejši,« je dejal in pandemijo koronavirusa označil za dogodek množičnih smrti za temnopolte. Biden sicer ne želi nič prepustiti naključju, zato so v njegovem štabu za danes presenetljivo napovedali še obisk Philadelphie in njegovega rodnega Scrantona v Pensilvaniji. Podpredsedniška kandidatkabo nastopila v Detroitu.Demokrati so v ponedeljek dosegli pomembno sodno zmago v Teksasu, kjer je konservativni zvezni sodnik zavrnil tožbo republikancev, naj se razveljavi 127.000 glasovnic v Houstonu, ker so ljudje glasovali iz svojih avtomobilov. Demokrati se prejšnja leta niti ne bi trudili s tožbami v tradicionalno republikanskem Teksasu, kjer pa se letos presenetljivo obeta zelo tesen izid.S tradicionalnim polnočnim glasovanjem v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire se je volilni dan že začel. Iz vasic Dixville Notch in Millsfield, kjer so najbolj pohiteli, so medtem že prišli prvi izidi: v prvi je zmagal Biden, v drugi Trump.Glede na ankete in množično udeležbo demokratov na predčasnih volitvah naj bi bil sicer v prednosti Biden, ki naj bi imel nekoliko več možnosti, da pride do potrebnih 270 elektorskih glasov. Trump po drugi strani računa, da bodo njegovi volivci danes množično prišli na volišča. Mnogi tudi svarijo, da so jih pred štirimi leti podobne napovedi povsem zavedle.Ob volitvah v ZDA nekoliko s strahom pričakujejo tudi nove množične proteste. Številni lastniki lokalov po ameriških mestih se bojijo izgredov, zato so izložbe za vsak primer zaščitili z lesenimi ploščami.Poročajo tudi, da je pred volilnim dnem močno narasla prodaja orožja, ljudje so namreč pred trgovinami stali v vrstah. Trump je sicer znan po tem, da še naprej dovoljuje prodajo orožja, njegovi nasprotnike pa se zavzemajo za prepoved in boljši nadozr trgovanja z orožjem.