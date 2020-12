V ZDA potrdili drugi primer novega seva novega koronavirusa

Guverner ameriške zvezne države Kalifornija je v sredo dejal, da so na jugu države potrdili primer novega seva novega koronavirusa. Pred tem so prvi primer novega seva v ZDA potrdili v zvezni državi Kolorado, in sicer pri pripadniku nacionalne garde, ki je pomagal v domu starejših občanov.



Novi sev novega koronavirusa je bolj nalezljiv, potrjena primera v Koloradu in Kaliforniji pa po ocenah strokovnjakov kažeta, da se ta širi kljub prepovedi potovanj iz Velike Britanije, kjer so ga najprej potrdili.



Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA z novim koronavirusom do srede zvečer okužilo 19,7 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 342.000. V okrožju mesta Los Angeles, ki je najbolj poseljeno v ZDA, so do srede potrdili več kot 10.000 mrtvih.



V sredo so od tam poročali o 246 mrtvih in 10.392 novih okužbah, kar je 20 odstotkov vseh opravljenih testov na dan. V celotni Kaliforniji so doslej našteli 2,2 milijona okužb in 25.300 mrtvih. V bolnišnicah v Los Angelesu se zdravi 7415 bolnikov s covidom-19.



V ZDA je covid-19 največ žrtev zahteval v zvezni državi New York, kjer je umrlo 37.800 bolnikov, z novim koronavirusom pa se je okužilo 960.000 ljudi. Guverner Andrew Cuomo je v sredo poročal o 144 mrtvih in 13.422 pozitivnih testih, kar je 8,7 odstotka opravljenih testov, v bolnišnicah pa se zdravi 7892 bolnikov s covidom-19.



Po številu okužb Kaliforniji sledita Teksas (1,7 milijona) in Florida (1,3 milijona) pred New Yorkom, ki mu sledi Illinois z 950.000 okuženimi.



V ZDA proti covidu-19 cepijo s cepivoma podjetij Pfizer in Moderna, glavni svetovalec operacije za distribucijo cepiva v Beli hiši Moncef Slaoui pa je v sredo dejal, da bodo v drugi polovici februarja v ZDA odobrili tudi cepivo podjetja Johnson & Johnson. Cepivo podjetja AstraZeneca naj bi v ZDA odobrili aprila.