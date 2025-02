V ZDA odkrili nevaren virus, bojijo se nove pandemije

Znanstveniki so odkrili nov potencialno smrtonosen virus v Združenih državah Amerike. Gre za virus Camp Hill, ki so ga odkrili pri rovkah v Alabami. Gre za prvi pojav tega virusa v ZDA, kar je sprožilo strahove, da bi se lahko preko živalskih gostiteljev prenesel na ljudi in povzročil morebiten obsežen izbruh, celo pandemijo.

Virus Camp Hill pripada družini henipavirusov, kamor spadata tudi smrtonosna virusa nipah in hendra. Slednjega sicer poznajo zgolj v nekaterih predelih Avstralije, zato se zdravstveni delavci po svetu z njim ne ukvarjajo pretirano, ne velja pa to za virus nipah, o katerem svari tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Visoka smrtnost

Smrtnost je visoka, med 40 in 75 odstotki, prenašajo pa ga netopirji in prašiči. Z živali lahko virus preskoči na človeka in se nato med ljudmi tudi širi. »Pri večini obolelih so prisotni vročina, glavobol, slabost, bruhanje, boleče grlo, težave z dihanjem, bolečine v mišicah. Temu lahko sledi vrtoglavica, zmedenost in motnje zavesti. Pri hudih primerih okužbe se lahko pojavijo epileptični napadi in vnetje možganov (encefalitis), ki lahko v 24 do 48 urah napreduje v komo in tudi v smrt,« potek bolezni opisujejo na NIJZ.

Odkritje virusa Camp Hill v Alabami nakazuje, da so henipavirusi morda bolj razširjeni, kot so mislili znanstveniki. V preteklosti so virus namreč opažali pri netopirjih, da so z njim zdaj okužene rovke, povsem drugačna vrsta živali, pa kaže na to, da je Camp Hill virus izredno prilagodljiv, in če je lahko preskočil z ene vrste živali na drugo, bi lahko bil naslednji na vrsti človek.