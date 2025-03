V zalivu, priljubljenem pri Slovencih, opazili izjemno nevarno ribo: ostanete lahko brez prstov

V hrvaški Istri so opazili izredno strupeno ribo, ki predstavlja »neposredno grožnjo turizmu, še posebej na območjih, kjer se pogosto zadržujejo kopalci«, pravijo strokovnjaki. In to vrsto napihovalke z latinskim imenom Lagocephalus sceleratus, so opazili ravno na takšnem mestu, namreč v zalivu ob tudi pri Slovencih izredno priljubljenem Medulinu.

Srebrnoproge napihovalke sicer živijo v tropskih vodah Indijskega in Tihega oceana, izredno redko jih opazijo tako zelo severno, kot je Jadransko morje. Običajno se posamezni primerki ob hrvaški obali pojavijo vsakih nekaj let, prvega so opazili leta 2003.

»Ta invazivna vrsta je znana po agresivnem obnašanju, če se je slučajno dotaknemo, lahko tudi ugrizne, ugriz pa je izredno strupen. Poznamo primere, ko je bilo treba ranjenim posameznikom amputirati prste,« je povedal strokovnjak Neven Iveša.