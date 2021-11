V Zagrebu za covidom zbolela leva

Ayana in Leo sta zbolela za covidom-19, je potrdilo hrvaško ministrstvo za kmetijstvo. Leva, ki živita v zagrebškem živalskem vrtu, je z novim koronavirusom okužil oskrbnik, po poročanju hrvaških medijev pa vsi trije uspešno okrevajo.

Divji mački sta kazali blage simptome okužbe in nekoliko oteženo dihanje, sredino testiranje pa je potrdilo okužbo, je pojasnil direktor živalskega vrta Damir Skok, ki srčno upa, da se okužba ni prenesla še na katerega od varovancev, nad katerimi bdi isti oskrbnik.

Izvide testov preostalih živali še čakajo.

Izvide testiranja preostalih živali še čakajo, je pojasnil in pristavil, da sta okužena leva na varnem v svoji ogradi in na varni razdalji od zaposlenih, pričakujejo, da bosta v kratkem povsem okrevala. Pristavili so še, da so poostrili protokole pri oskrbi drugih živali in da si bodo še naprej prizadevali za zajezitev pandemije, ne nazadnje so se v prvih treh valovih uspešno ubranili novega koronavirusa, v četrto pa jim je žal spodletelo.

Primerov okuženih varovancev živalskih vrtov je bilo po svetu že veliko. Spomnimo, tudi v newyorškem Bronxu so potrdili okužbe pri tigrih in levih, okužbo z novim koronavirusom pa je prebolelo tudi osem goril v San Diegu, ki so se z izrazito utrujenostjo, težko sapo, nosnim izcedkom in prebavnimi težavami spopadale več dni, v istem živalskem vrtu so kmalu zatem poskusno cepili varovance: štiri orangutane in pet šimpanzov, tudi samico Karen, ki so ji leta 1994 opravili odprto operacijo srca.

Prisotnost novega koronavirusa so do zdaj potrdili še pri mačkah, domačih dihurjih in psih, a še ni dokazov, da bi hišni ljubljenci lahko prenašali virus na človeka. Minki so prva znana živalska vrsta, pri kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil na človeka, na Danskem, kjer so potrdili prenos, pa so pred letom dni opravili množični zakol teh živali.