V Zagrebu se spominjajo enega najbolj grozljivih trenutkov zadnjih let (FOTO)

Na Hrvaškem danes obeležujejo peto obletnico uničujočega potresa, ki je z magnitudo 5,5 stresel hrvaško prestolnico. Potres je zahteval eno smrtno žrtev, komaj 15-letno dekle, poškodovanih je bilo več kot 20.000 objektov. V številnih obnovljenih zgradbah bo danes dan odprtih vrat, več tisoč stavb pa še vedno čaka na obnovo.

Najmočnejši zagrebški potres v več kot sto letih je tla stresel na nedeljo, 22. marca 2020, ob 6.24. Dobre pol ure pozneje, ob 7.01, mu je sledil še en potres z magnitudo 5,0. Do konca leta 2021 so seizmografi zabeležili še okoli 3500 popotresnih sunkov.

Poškodovanih ogromno stavb

Med poškodovanimi poslopji so bili večinoma stanovanjski objekti, pa tudi izobraževalne, znanstvene in kulturne ustanove ter poslopja sodišč, bolnišnice in cerkve. Škoda je nastala tudi na poslopjih sabora in vlade ter zagrebške katedrale.

Hrvaška vlada je bila prva tri leta po potresu tarča hudih kritik zaradi prepočasne popotresne obnove, h kateri so svoje prispevale tudi številne menjave ministrov za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje.

Ko je premier Andrej Plenković na položaj gradbenega ministra pred dvema letoma postavil Branka Bačića, pa se je obnova pospešila.

Državni sekretar na ministrstvu Domagoj Orlić je v začetku tedna v pogovoru za hrvaško javno televizijo HTV izrazil zadovoljstvo nad potekom obnove na območju Zagreba, pa tudi Petrinje in okoliških krajev, ki jih je uničujoč potres z močjo 6,4 stresel 29. decembra 2020.

Za obnovo okoli 3,5 milijarde evrov

Za popotresno obnovo obeh območij so doslej skupno porabili okoli 3,5 milijarde evrov, pri čemer so dve milijardi evrov namenili obnovi v Zagrebu. Večino javnih zgradb bodo po navedbah vlade obnovili do leta 2027, vse poškodovane objekte pa do konca desetletja.

V luči pete obletnice so v Zagrebu ta teden odprli več javnih objektov, katerih obnova je stala 110 milijonov evrov. Med njimi je tudi zgradba, v kateri so prostori hrvaške tiskovne agencije Hina. Obnovljene prostore si je v ponedeljek ogledal Plenković, ki je tam odprl razstavo del Hininih fotoreporterjev, povezanih s potresom.

Sledilo je več popotresnih sunkov. FOTO: Marko Todorov/Cropix

Zgodilo se je ravno ob začetku pandemije. FOTO: Antonio Bronic/Reuters