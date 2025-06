V Zagrebu rešili zapuščeno dojenčico, ministrstvo: To ni dovoljeno!

Minulo noč okoli treh zjutraj je bil v Zagrebu zapuščena dojenčica, ki so jo z usklajenim delom vseh nujnih služb pregledali v Kliniki za otroške bolezni Zagreb in varno namestili v Center za zagotavljanje storitev v skupnosti Zagreb v Nazorjevi ulici. V centru je bil opravljen celoten zdravstveni pregled, otrok je zdrav in varno nameščen.

Otrok je bil najden v prostoru t. i. »Okno za življenje« Društva Betlehem, ki se nahaja v prostorih samostana Marijinega obiskanja v Zagrebu. »Okno za življenje« pa nima dovoljenja za delo, društvu so namreč 10. junija poslali odločbo Samostojnega sektorja za upravni in inšpekcijski nadzor o prepovedi nudenja socialne storitve po izrednem inšpekcijskem nadzoru iz februarja 2025.

»Čeprav je motivacija društva zagotovo vodena z empatijo, je zapustitev otroka v Republiki Hrvaški kaznivo dejanje in takšne prakse odpirajo prostor za vzporedne, nezakonite oblike skrbi, kar lahko predstavlja tveganje za kršitev pravic otrok, ki morajo biti na prvem mestu,« je sporočilo Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko.

»Potreba staršev pred pravico otroka«

Poudarjajo, da ima Republika Hrvaška jasno določen okvir za podporo staršem, ki niso zmožni skrbeti za otroka, centri za zagotavljanje storitev v skupnosti pa so odprti 24 ur na dan, sedem dni v tednu in se starši v takšnih in podobnih situacijah lahko vedno obrnejo na strokovno osebje.

»Praksa t. i. Okna za življenje postavlja potrebo staršev po anonimnosti pred pravice otroka do identitete, porekla in odnosa z obema staršema. Otrok ima pravico do identitete, porekla in skrbi, ta temeljna prava pa ščitijo hrvaški zakoni in mednarodne konvencije, katerih podpisnica je Republika Hrvaška. Noben otrok ne sme biti izpostavljen rešitvam, ki, čeprav vodene s skrbjo, obidejo sistem, ki obstaja ravno zato, da ga ščiti. Skozi mrežo izvajalcev socialnovarstvenih storitev so staršem na voljo strokovne in varne možnosti, ki omogočajo zaščito zasebnosti.«

Zaradi vsega navedenega je inšpekcija ministrstva Društvu Betlehem v skladu s 276. členom Zakona o socialni skrbi odredila prenehanje vseh dejavnosti, povezanih z delovanjem »Okna za življenje« v Zagrebu, so zaključili v sporočilu.

Takoj po objavi ministrstva se je oglasila tudi Željka Markić, direktorica društva V imenu družine.

»Društvo V imenu družine kot nosilec Pohoda za življenje Hrvaška je hvaležno za rešeno življenje 10-dnevne deklice zahvaljujoč gnezdu za dojenčke oziroma Okna za življenje. V zadnjem letu dni je društvo večkrat zaprosilo Ministrstvo za zdravje, tudi februarja novoimenovano ministrico za zdravje dr. Ireno Hrstić, da se v zakonodajni postopek vloži predlog zakona, ki bi nosečnicam omogočil anonimen porod v bolnišnicah ter za nujno zakonsko spremembo, s katero bi se določene bolnišnice na Hrvaškem zavezale k odprtju posebnih točk, t. i. gnezd za dojenčke, kjer bi starši lahko pustili svoje novorojene otroke, za katere ne morejo ali nočejo skrbeti.«

Alternativa mamam in očetom v težkih situacijah

Poudarila je, da je njeno društvo pozvalo Ministrstvo za zdravje, naj po vzoru najboljših praks Avstrije, Švice in drugih držav stori vse potrebno, da bi se v vseh bolnišnicah omogočil anonimen porod in odprla t. i. gnezda za dojenčke. Vse države EU, ki imajo zagotovljen anonimen porod in gnezda za dojenčke, so, kot pravi, podpisnice vseh mednarodnih konvencij o pravicah otrok, tako kot Hrvaška.

»Društvo V imenu družine opozarja ministra Piletića in ministrico Hrstić na pohvalno dejstvo, da je društvo Betlehem februarja odprlo »Okno za življenje«, oziroma »gnezdo za dojenčke« v Mošćenički ulici 3 v Zagrebu v sklopu samostana Pohoda Marijinega. Ponoči, okoli 2:30, je zazvonil alarm in v oknu je bila čudovita deklica stara okoli 10 dni. Po protokolu so jo pregledali zdravniki v Klaićevi bolnišnici v Zagrebu, dežurna socialna delavka je prevzela dojenčico in zdaj je nastanjena v Domu za otroke v Nazorjevi.«

Nočni dogodek po njenih besedah dokazuje, da gnezda za dojenčke oziroma Okno za življenje nudijo alternativo materam in očetom v težkih situacijah. Spomnila je, da so maja 2024 v Zaprešiću našli novorojenčka starega uro ali dve. Mali Ivan je bil najden v smetnjaku, podhlajen, in mu je življenje rešila odgovorna reakcija dveh mladeničev ter hitra in strokovna intervencija zdravstvenega osebja.