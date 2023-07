V vrtcih v tej državi so neusmiljeni: slavljenci ne dobijo niti prave torte

Britanske mame so vedno bolj obupane zaradi navodil glede prehrane svojih malčkov, ki jim jih zapovedujejo vrtci. Tam malčki namreč hrano nosijo s seboj, pripravijo jim jo mame doma in morajo pri tem paziti, da so obroki uravnoteženi, da vsebujejo vsa hranila, ki jih otroci potrebujejo, v škatlicah mora biti veliko sadja in zelenjave, nič sladkarij in zelo malo prigrizkov, kot so prestice in podobno.

Zdaj pa so se ponekod odločili, da bodo šteli tudi kalorije, in Emma Clarke, mama dveh vrtčevskih otrok, je lokalnim medijem, kamor je poslala pritožbo nad strogimi pravili, ki jih uvajajo vzgojiteljice, povedala, da so denimo njenemu sinu vzele zavojček piškotov, ker je vseboval 99 kalorij, nekaj dni pozneje pa je ostal še brez zavojčka krompirjevega čipsa, ki je imel po njihovem mnenju prav tako preveč kalorij.

Navodila, kakšne morajo biti malice, so zelo stroga. FOTO: Samael334/getty Images

»Otrok je nato s seboj domov prinesel seznam z navodili, kako naj mu sestavim uravnotežen obrok, česa se je treba izogibati in podobno. A oni ne razumejo, da so nekateri otroci pač izbirčni in raje vidim, da poje nekaj, kar sicer res ni najbolj zdravo zanj, kot da mu pripravim polnozrnate sendviče s svežimi kumaricami, ki bodo ustrezali pravilom, a se jih ne bo dotaknil in bo ves dan lačen. To je absurdno,« je še povedala besna Emma Clarke, ki je ogorčena tudi nad najnovejšo domislico vrtca, ki ga obiskujeta njena otroka, in sicer da prepovejo rojstnodnevne torte. Otroci zdaj tako dobijo leseno »torto«, ki so jo pobarvali in okrasili, na vrhu pa izvrtali luknje, kamor zapičijo svečke. Te slavljenec upihne, otroci zapojejo in praznovanja je konec, je potek novodobnega praznovanja opisala Emma Clarke in dodala, je konec tudi z običajem, da slavljencu drugi otroci podarijo kakšen priboljšek: »Mi smo vedno prinesli kakšen bombon ali čokoladico, zdaj jih vzamejo vzgojiteljice. Edino, kar lahko podarjajo, so nalepke.«