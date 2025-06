V vesolju tudi Indijec, Poljak in Madžar

Proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je včeraj v okviru komercialne misije družbe Axiom uspešno poletela štiričlanska posadka, ki jo poleg nekdanje astronavtke Nase sestavljajo še astronavti iz Indije, Madžarske in Poljske. Za omenjene tri države bo to prvi polet s posadko v vesolje po več kot štirih desetletjih, astronavti pa so tudi prvi predstavniki svojih držav na ISS.

Štiričlansko ekipo so v okviru misije Axiom 4 okoli 8.30 po srednjeevropskem času izstrelili iz vesoljskega centra Kennedy na Floridi v novi vesoljski kapsuli Dragon podjetja SpaceX, ki ga vodi milijarder Elon Musk. Plovilo Dragon naj bi se na postajo priključilo danes, astronavti pa bodo tam predvidoma ostali do 14 dni in izvajali raziskave mikrogravitacije.

Za Indijo, Poljsko in Madžarsko je včerajšnja izstrelitev vrnitev k vesoljskim poletom s posadko po več kot 40 letih.

Na krovu so Šubhanšu Šukla iz Indije, Slawosz Uznanski-Wisniewski iz Poljske in Tibor Kapu iz Madžarske ter poveljnica misije, upokojena astronavtka Nase Peggy Whitson. Za Indijo, Poljsko in Madžarsko je včerajšnja izstrelitev vrnitev k vesoljskim poletom s posadko po več kot 40 letih in prva misija, ki je astronavte iz treh držav poslala na ISS. Prej so v vesolje v okviru sovjetskega programa Interkozmos v 70. in 80. letih 20. stoletja kot prvi iz svojih držav poleteli Rakeš Šarma, Mirosław Hermaszewski in Bertalan Farkas.

Sredina izstrelitev je že 18. vesoljski polet s posadko za družbo SpaceX. FOTO: Steve Nesius/Reuters

To je od leta 2022 že četrti polet podjetja Axiom s sedežem v Houstonu, ki organizira komercialne polete astronavtov v vesolje. Njihove polete sponzorirajo zasebna podjetja in tuje vlade. Sredina izstrelitev je bila tudi 18. vesoljski polet s posadko za SpaceX, odkar je Muskovo zasebno financirano raketno podjetje pred petimi leti začelo novo dobo za Naso in ameriškim astronavtom omogočilo polete v vesolje z ameriških tal od konca poletov raketoplanov shuttle leta 2011.