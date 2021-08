V vesolje za 390.000 evrov

Vozovnice za prihodnje polete so že na prodaj. FOTO: Virgin Atlantic

Virgin Galactic začenja prodajo vozovnic za vesoljske polete, cena zanje se začenja pri 450.000 dolarjih oziroma 386.000 evrih za sedež, le nekaj tednov po tem, ko je ustanovitelj podjetja, milijarder, poletel na rob vesolja. Podjetje za vesoljski turizem bo prodajalo posamične sedeže, pakete in celoten polet za osem oseb. Kot je slišati, bodo prvi sedeži rezervirani za pomembneže, zapišemo pa naj še, da je cena vozovnice poskočila, decembra 2018, ko je podjetje ustavilo prodajo, je bilo zanjo treba odšteti 250.000 dolarjev (214.000 evrov) za sedež.Branson je z raketo Virgin Atlantic 11. julija poletel 88 kilometrov visoko nad puščavo v ameriški Novi Mehiki in se varno vrnil na Zemljo, bil je to prvi njihov polet s posadko (dva pilota sta vozila Bransona in še tri ljudi; potniki doživijo od tri do štiri minute breztežnosti) in simboličen korak naprej na poti, ki jo je zastavil pred sedemnajstimi leti. »Kakšen dan, kakšen dan,« je dejal Branson po pristanku. »O tem sem sanjal, odkar sem bil otrok, nič te ne more pripraviti na razgled, ki ga doživiš iz vesolja,« je dodal. Naslednji polet bo kmalu, že septembra, prav tako v Novi Mehiki, tokrat z italijanskimi zračnimi silami.Branson ni edini zasebnik, ki leti v vesolje, ustanovitelj Amazonaje le nekaj dni za njim opravil svoj raketni polet, in tako zaznamoval novo obdobje v vesoljskem turizmu, ki ga spodbuja konkurenca med milijarderji. V igri je tudi SpaceX, ki pa je že postal ključni partner ameriške vesoljske agencije Nasa.