V vesolje odpeljali posmrtne ostanke 104 ljudi

Iz enajstih držav

V orbito je ponesel tudi nekaj satelitov Starlink. FOTO: Starlink

SpaceX je najcenejši

Prvi s tovrstno ponudbo Družba Celestis je bila pred 20 leti prva, ki je ponujala možnost, da posmrtne ostanke ljudi popelje v vesolje. Leta 1997 je podjetje izbrala celo Nasa, in sicer da bi nekaj pepela enega njihovih znanstvenikov Eugena Shoemakerja odpeljala na Luno, kjer so ga tudi pustili. Družba je prvi spominski polet, kot jih imenujejo, izvedla leta 1994, ko je v vesolje odpeljala kremirane posmrtne ostanke ustvarjalca nanizanke Zvezdne steze Gena Roddenberryja ter še 23 drugih.

Pred dnevi je iz znanega vesoljskega središča in izstrelišča na Cape Canaveralu na Floridi v vesolje poletela raketa falcon 9, ki je imela na krovu kar rekordnih 143 satelitov, med njimi deset iz projekta Starlink. Na krovu je bil tudi vesoljski vlačilec Sherpa, ki je nosil 13 malih satelitov in dva pridružena tovora. Med njima enoto, ki je ponesla upepeljene posmrtne ostanke 104 ljudi. Za kar je poskrbela družba Celestis, pri kateri lahko za dobrih 2000 evrov uresničite zadnje želje pokojnih ter njihove posmrtne ostanke pošljete v vesolje. Tam pa seveda ne bodo ostali. Potem ko nekaj časa preživijo v breztežnostnem prostoru, se namreč kapsula z njimi varno vrne na Zemljo, najbližji pa od družbe prejmejo certifikat s podrobnostmi poleta in videoposnetek z utrinki tega nepozabnega dne.Izstrelitev falcona 9, ki je potekala ob 10. uri po lokalnem času, je uspela v drugo, dan prej so jo morali zaradi neugodnega vremena namreč odpovedati. To je bil pomemben dan za mala podjetja, ki se ukvarjajo z vesoljskimi poleti, a je polet predstavljal tudi dodatno obremenitev za vesoljsko vojaško spremljevalno omrežje, ki tovrstnim dejavnostim sledi. Izstrelitev v polarno orbito, gre za orbito, kjer satelit prečka pol ali pa je ob obhodu zelo blizu temu, je potekala prek južne Floride, Kube, Karibov in Srednje Amerike. Prva raketna stopnja je šla tokrat na pot že petič in že po desetih minutah se je varno vrnila na plavajočo ploščo, zasidrano v Atlantiku. Ravno tako sta se na Zemljo varno vrnili obe polovici aerodinamičnega okrova, ki je ščitil satelite med potovanjem skozi gostejše plasti ozračja.Na krovu falcona 9 so bili sateliti iz več kot desetih držav, poleg tistih iz Združenih držav Amerike še kanadski, finski, francoski, nemški, italijanski, japonski, švicarski, nizozemski, tajvanski in turški. Tehtali so vse od enega kilograma pa tja do več sto kilogramov. Raketa jih je dostavila v orbito, ki je od površja planeta oddaljena 525 kilometrov in ima naklon 97,5 kotne stopinje glede na ekvator. Potrebne je bilo kar pol ure usklajene dejavnosti, da se je ta tako raznoliki in številčno rekordni tovor tudi pravilno in ustrezno razvil. Prejšnji rekord je leta 2017 postavila Indija, ko je njihova raketa PSLV v vesolje ponesla 104 satelite.Zdaj pride na vrsto čakanje, saj bo potrebnega kar nekaj časa, da bodo strokovnjaki ugotovili, kako dobro posamezni sateliti delujejo, spremljati pa bo treba tudi morebitne negativne učinke vesoljskih smeti, nastalih kot posledica izstrelitve Transporterja 1. Med sateliti, ki so jih izstrelili v orbito, je namreč tudi nekaj zelo preprostih, ki ne morejo spreminjati začrtane poti po orbiti ter se posledično tudi ne morejo izogniti morebitnemu trčenju z drugimi sateliti, vesoljskimi smetmi, ki krožijo okoli Zemlje, in drugim rečem, ki bi zašle na njihovo pot. Izstrelitev omenjenih satelitov je dolgo ostala skrivnost, podjetje SpaceX je podatek o številu satelitov, ki jih bo Falcon ponesel v vesolje, skrival vse do dneva pred izstrelitvijo. Zakaj, ni znano. So pa razkrili, da naj bi se tovrstni poleti odslej vrstili na vsake štiri mesece.Zanimanje bo zagotovo veliko, saj SpaceX za prenos 200 kilogramov težkega satelita v vesolje računa milijon ameriških dolarjev, kar je 827.300 evrov oziroma 4136 evrov na kilogram. Cena se morda zdi visoka, a je veliko nižja od cen, ki jih za enake storitve postavljajo konkurenčna podjetja.