V vesolje izstrelili najmočnejšo raketo v zgodovini, a veselja je bilo kmalu konec (VIDEO)

Ameriško vesoljsko podjetje SpaceX je danes izstrelilo raketo Starship, najmočnejšo v zgodovini. Ta je poletela do višine 37 kilometrov, nato pa bi se morala zgornja in spodnja stopnja plovila ločiti, a do tega ni prišlo. Plovilo se je začelo nenadzorovano obračati in je kmalu zatem eksplodiralo. SpaceX je polet kljub temu ocenil kot uspešen.

Raketa Starship je uspešno vzletela ob 15.33 po srednjeevropskem času s poligona v kraju Boca Chica v Teksasu. Po treh minutah leta bi se morala ločiti zgornja stopnja plovila, prav tako imenovana starship, in pogonska raketa, imenovana super heavy. Do tega ni prišlo, raketa Starship pa je kmalu zatem eksplodirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Kot da testni polet ni bil dovolj razburljiv, je raketa Starship doživela hitro nenačrtovano demontažo pred predvideno ločitvijo,« je na Twitterju zapisalo podjetje SpaceX in pojasnilo, da bodo sedaj pregledali vse podatke in nato pričeli s pripravami na naslednji polet.

»Pri takšnih preizkusih uspeh izhaja iz tega, kar se naučimo, in današnji test nam bo pomagal izboljšati zanesljivost ladje Starship,« je še dodalo podjetje.

Današnji polet je bil že drugi poskus izstrelitve rakete. Prvega je namreč SpaceX v ponedeljek preložil, saj naj bi eden izmed ventilov zamrznil. Tudi pred današnjim poletom je ustanovitelj podjetja Elon Musk podvomil v uspešnost poleta. »Ekipa se neprestano ukvarja s številnimi vprašanji. Morda bomo raketo izstrelili 20. 4., morda pa ne,« je v torek zapisal na Twitterju.

Ob ponedeljkovem neuspelem poletu je izstrelitev rakete ocenil za zelo zapleten postopek. »Obstaja milijon načinov, kako lahko ta raketa odpove. Zelo smo previdni in če bomo opazili karkoli, kar nas bo skrbelo, bomo izstrelitev preložili,« je še dodal.

Cilj je Luna

Raketa Starship je sestavljena iz zgornje stopnje, prav tako imenovane starship, in pogonske rakete, imenovane super heavy. Visoka je 120 metrov, s premerom približno devetih metrov. Super heavy je opremljen s 33 motorji raptor, raketo pa poganja kombinacija metana in kisika. Gre za doslej najmočnejšo raketo na svetu, saj bi lahko v orbito prenesla več kot 150 ton tovora, piše na spletni strani podjetja SpaceX.

Starship je ameriška vesoljska agencija Nasa izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III. Sklop misij Artemis je simbol ameriških vesoljskih ambicij, misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni, pa naj bi predstavljala njegov vrhunec.

V sklopu misije bodo štirje astronavti v Nasinem modulu orion poleteli v Lunino orbito, nakar se bosta dva astronavta preselila na pristajalni modul Starship podjetja SpaceX, ki bo nato pristal na Luni. Podjetje SpaceX sicer predvideva, da bi ladjo Starship v vesolju lahko tudi napolnili z gorivom, ta pa bi nato nadaljevala pot do Marsa.