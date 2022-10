V vesolje gre prva Indijanka (FOTO)

Predvidoma jutri, če bo vreme dovoljevalo, bo iz vesoljskega oporišča Cape Canaveral na Floridi proti Mednarodni vesoljski postaji poletela misija, znana kot Crew-5. Astronavte bosta na to oporišče ponesli raketa Falcon 5 in sorazmerno nova vesoljska ladja Endurance, ki bo med zvezde odpotovala že drugič.

Na krovu bodo dva Nasina astronavta, astronavt japonske letalsko-vesoljske raziskovalne agencije Jaxa, ki je tudi najstarejši in najbolj izkušen med potniki, saj v vesolje leti že petič, in kozmonavtka ruske vesoljske agencije Roskozmos.

Njihov cilj je Mednarodna vesoljska postaja. FOTO: Reuters

Poveljnica poleta je ameriška astronavtka Nicole Mann, ki je bila sprva predvidena za polet na Boeingovem Starlinerju, vendar so jo zaradi zamud pri tem programu premestili drugam. Je strojna inženirka in mornariška pilotka, ki jo je Nasa izbrala leta 2013, od takrat se je urila za svoj prvi polet. Je tudi med kandidati za polet proti Luni v sklopu programa Artemida. Mannova, ki je prva ameriška astronavtka z indijanskimi koreninami, bo tokrat v vesolje poletela prvič.

Daleč stran preživel 347 dni

Plovilo bo pilotiral Josh Cassada, ki se lahko pohvali z magisterijem in doktoratom iz fizike, tudi on pa je bil nekoč pilot v ameriški mornarici. Nasi se je pridružil istega leta kot Mannova in tudi on bo Zemljo zapustil prvič.

Prvi specialist poleta je japonski astronavt Koiči Vakata, ki je v vesolju preživel že skupno 347 dni. Star je 59 let in je med zvezde potoval s plovili vrste shuttle in ruskim Sojuzom. Je letalski ali aeronavtični inženir, magister uporabne mehanike in ima doktorat iz letalsko-vesoljskega strojništva.

22 ur bo trajal polet.

Druga specialistka poleta je ruska kozmonavtka Anna Kikina, inženirka in poskusna kozmonavtka, izbrana leta 2012. Trenutno je edina ženska kozmonavtka agencije Roskozmos in prva ruska državljanka po letu 1994, ki bo na vesoljsko postajo potovala z ameriškim plovilom.

Ekipa je v Kennedyjevo vesoljsko središče na Floridi pripotovala v soboto, pozdravila pa sta jih predstavnika Nase iz omenjenega središča ter jim med drugim zaželela srečo in uspešno pot. Ta bo trajala predvidoma 22 ur, nato se bo plovilo spojilo z modulom Harmony in astronavti bodo lahko vstopili v vesoljsko postajo.

Če bo vreme ugodno, bo Falcon 5 vzletel jutri. FOTO: Thom Baur/Reuters

»Čas je, da se lotimo dela. Za vse nas je to izjemna priložnost, nanjo smo se pripravljali več let in na tisoče ljudi po vsem svetu nam je pri tem pomagalo, zato se jim želim zahvaliti,« je ob prihodu na Florido dejal Cassada, njegova kolegica Mannova pa je izpostavila, da je zelo ponosna, da bo postala prva ameriška domorodka v vesolju.

Mislim, da je zelo pomembno, da slavimo našo različnost in da se zavemo, da lahko, ko združimo moči, dosežemo neverjetne in velike reči.

»Mislim, da je zelo pomembno, da slavimo našo različnost in da se zavemo, da lahko, ko združimo moči, dosežemo neverjetne in velike reči. Upam, da bomo navdihnili otroke različnih rodov po vsem svetu, pravzaprav ne le otrok, tudi odrasle, da si bodo upali slediti svojim sanjam, da bodo spoznali, da lahko skupaj premagamo vse omejitve, ki smo jim manjšine bile priča še nedavno, in da skupaj zmoremo,« je še dodala.