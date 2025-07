V Versaillesu kipi govorijo

V Versajski palači v bližini Pariza lahko obiskovalci uporabijo običajni avdiovodnik, po novem pa lahko navežejo tudi pogovor s kipi. V francoskem, angleškem in španskem jeziku lahko spregovorijo s približno 20 kipi na vrtu, tudi pri Vodnem parterju ter Neptunovem in Apolonovem bazenu. Storitev ponujajo v okviru sodelovanja z ameriškim podjetjem OpenAI in francoskim zagonskim podjetjem Ask Mona, ki se ukvarjata z umetno inteligenco.

»Versajska palača preizkuša umetno inteligenco, ki bo s svojimi izjemnimi zmogljivostmi močno obogatila izkušnjo obiskovalcev,« pravi vodja palače Christophe Leribault.

Z mobilno aplikacijo ali skeniranjem QR-kode, nameščene v bližini umetniškega dela, lahko obiskovalci dostopajo do vmesnika, ki omogoča pogovor s skulpturami. »Ne glede na to, ali gre za strokovnjaka za dediščino, muzejskega kustosa ali obiskovalca, ki prvič stopi na vrtove Versajske palače, bo vsakdo našel kaj zase,« je dejala vodja evropskih partnerstev podjetja OpenAI Julie Lavet.

Versajsko palačo, zadnji veliki gradbeni projekt v obdobju Ludvika XIV., letno obišče približno osem milijonov ljudi.