V Veliki Britaniji poostren nadzor nad kriptovalutami

Britanski urad za finančno poslovanje bo poostril pravila glede trženja in prodaje kriptovalut, s čimer želi bolj zaščititi potrošnike. Podjetja, ki promovirajo kriptoprodukte ali storitve v Veliki Britaniji, bodo morala z oktobrom navesti jasno opozorilo, da lahko stranke v visoko tveganih naložbah denar izgubijo.

Pravila med drugim prepovedujejo pridobivanje bonusov, ki ga posameznik pridobi s priporočilom tovrstne storitve nekomu drugemu. »Dodajajo opozorila o tveganjih, da se ljudje odločijo na podlagi informacij,« je dejal Sheldon Mills iz urada in dodal, da je regulacija podobna, kot velja v industriji iger na srečo.

Obstaja tveganje

V podjetju CryptoUK se ocenili, da bodo zaradi novih pravil ostali brez novih strank. »Obstaja tveganje, da bo to prineslo nepravično koncentracijo tržne moč podjetjem, ki so že pooblaščena za prodajo kriptovalut, in potencialno spodbudila nepooblaščena podjetja, da delujejo zunaj Združenega kraljestva,« so zapisali.

Zaostritev pogojev glede prodaja kriptovalut v Združenem kraljestvu sledi korakom za strožjo regulacijo področja v ZDA. Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo je v ponedeljek vložila kazensko ovadbo zoper kripto borzo Binance, podoben spor je sprožila tudi v primeru kripto borze Coinbase.