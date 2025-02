V Vatikanu zvonijo alarmi: papež Frančišek odpovedal vse dogodke, ljudje v strahu, da umira

Vatikan je danes odpovedal za konec tedna predvidena dogodka papeža Frančiška, ki se zdravi v bolnišnici zaradi bronhitisa. Papež je sicer danes zajtrkoval in kot običajno prebral časnike.

»Zaradi zdravstvenega stanja svetega očeta je jubilejna avdienca v soboto, 22. februarja, odpovedana,« so sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da je papež za mašo, ki naj bi jo vodil v nedeljo zjutraj, pooblastil enega od duhovnikov.

Frančiška so zaradi bronhitisa v petek sprejeli na rimsko kliniko Gemelli.

Kompleksna klinična slika

V ponedeljek so iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti.

Frančišek je po navedbah Vatikana tudi peto noč v bolnišnici preživel mirno, danes pa je zajtrkoval in kot običajno prebral časnike. Z najnovejšimi podatki o njegovem zdravstvenem stanju naj bi javnost seznanili drevi, je še dejal vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni.

Papež naj bi bil po navedbah Vatikana dobre volje in naj bi nadaljeval nekatere vsakodnevne dejavnosti. V ponedeljek zvečer je na primer poklical župnijo Svete družine v Gazi, kar počne vsak dan že več mesecev.

Papež, ki so mu kot mladeniču odstranili del pljuč, ima težave z dihanjem že več kot teden dni in je bil prisiljen večkrat prositi svoje pomočnike, naj preberejo nagovore v njegovem imenu.

Frančišek Katoliško cerkev vodi od leta 2013, zadnja leta pa ima še številne druge zdravstvene težave, od bolečin v kolenih in kolkih do vnetja debelega črevesa. Operirali so mu tudi kilo. Zaradi bronhitisa je leta 2023 tri noči preživel v bolnišnici, kjer so ga zdravili z antibiotiki.

Po svetu molijo za njegovo zdravje

Po vsem svetu ljudje molijo za svetega očeta. Mnogi menijo, da je trenutno pred vrati smrti, spet drugi, da je stanje svetega očeta stabilno.

»Molite za papeža Frančiška!«

»Kot protestant: svojim molitvam dodajam papeža Frančiška. Ni vam treba biti katoličan, da bi cenili in občudovali njegovo predanost in življenjsko delo za krščansko vero.«

»Molite za papeža Frančiška. Najverjetneje je trenutno pred vrati smrti.«

»Papež Frančišek in patriarh Bartolomej umirata. Molite za oba in naj se Bog usmili njunih duš.«