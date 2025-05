V Vatikanu veselje in vzkliki: Habemus papam! (FOTO in VIDEO)

Kardinali so danes na drugi dan konklava izbrali novega papeža. Bel dim, ki sporoča, da je eden izmed njih zbral potrebno večino glasov, se je iz dimnika nad Sikstinsko kapelo pokadil nekaj minut po 18. uri. Kmalu je novega poglavarja katoliške cerkve, ki bo nasledil aprila preminulega Frančiška, pričakovati na balkonu bazilike svetega Petra.

Najprej bo novico seveda izvedel izbranec, ki bo moral kardinalom najprej sporočiti, ali se z novo vlogo strinja, ter katero ime si je izbral. To bo povedalo veliko o njem in poti, ki si jo je zamislil za prihodnost Cerkve. Novega papeža bodo nato pospremili v sobo poleg Sikstinske kapele, ki se imenuje »Soba solza«, kjer se bo preoblekel v tradicionalno belo oblačilo.

Mnoge novoizvoljene papeže ob tem obredu prevzamejo čustva, saj se šele, ko v ogledalu uzrejo svojo podobo v papeških oblačilih, mnogi zavedo, kako odgovorna in težka naloga jih je doletela. Ker potočijo tudi kakšno solzo, je soba dobila omenjeno ime. Zanimivost: ker do zadnjega ni znano, koga bodo izbrali kardinali, papeško oblačilo izdelajo v treh velikostih (S, M, L), da bo zagotovo prav komur koli. Ko je papež pripravljen, ga pospremijo na balkon bazilike svetega Petra, kjer podeli svoj prvi blagoslov Urbi et Orbi.