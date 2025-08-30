V LVIVU

V Ukrajini umorjen poslanec in nekdanji predsednik parlamenta

Pristojni organi še iščejo storilca.
Fotografija: Vest je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters
STA, N. B.
30.08.2025 ob 14:36
STA, N. B.
V mestu Lviv na zahodu Ukrajine je bil danes ubit poslanec in nekdanji predsednik parlamenta Andrij Parubij, so sporočile ukrajinske oblasti. Pristojni organi še iščejo storilca, ki je ustrelil ukrajinskega politika, poročajo tuje tiskovne agencije. Več okoliščin za zdaj ni znanih.

»Notranji minister Igor Klimenko in generalni tožilec Ruslan Kravčenko sta pravkar poročala o prvih znanih okoliščinah grozljivega umora v Lvivu. Ubit je bil Andrij Parubij. Izražam sožalje njegovi družini in bližnjim,« je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Dodal je, da vse pristojne službe iščejo morilca in izvajajo druge dejavnosti v okviru preiskave, da bi razjasnili okoliščine umora.

Ukrajinska policija je pred tem potrdila le, da je v Lvivu danes prišlo do streljanja, pri čemer je »na kraju dogodka zaradi hudih poškodb umrl moški, ki je bil znana javna in politična osebnost«. Več o okoliščinah ali motivu za zdaj ni znano.

54-letni Parubij je bil poslanec ukrajinske vrhovne rade, kamor je bil prvič izvoljen leta 2007. Kasneje je med letoma 2016 in 2019 opravljal tudi funkcijo predsednika parlamenta, pred tem pa je bil kratek čas tudi sekretar nacionalnega sveta za varnost in obrambo. Leta 2014 je aktivno sodeloval v prodemokratičnih protestih na trgu Majdan in podpiral ukrajinska proevropska gibanja.

Ukrajina smrt Andrij Parubij

