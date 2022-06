V Ukrajini osvobodili 144 vojakov

Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da je bilo v izmenjavi ujetnikov z Moskvo izpuščenih 144 ukrajinskih vojakov, večinoma nekdanjih branilcev železarne Azovstal v Mariupolju. Kijev ob tem ni navedel, kdaj in kje je do izmenjave prišlo ter koliko ruskih ujetnikov je bilo v okviru izmenjave izpuščenih.

»To je največja izmenjava od začetka obsežne ruske invazije,« so na Telegramu sporočili iz glavnega obveščevalnega direktorata ukrajinskega obrambnega ministrstva. Ob tem so dodali, da je 95 osvobojenih ukrajinskih vojakov nekdanjih branilcev železarne Azovstal iz pristaniškega mesta Mariupolj na jugu Ukrajine, ki je trenutno v ruskih rokah.

Izmenjavo je na Telegramu potrdil tudi ukrajinski predsednik vlade Denis Šmihal, ki je ob tem dejal, da je bilo delo za osvoboditev ujetnikov zapleteno, medtem ko je vodja doneških separatistov Denis Pušilin izjavil, da se je 144 vojakov iz Rusije in ozemelj pod nadzorom proruskih separatistov v Ukrajini "vrnilo domov".

Po navedbah ukrajinskega ministrstva je bila večina izmenjanih vojakov hudo ranjenih zaradi krogel ali drobcev izstrelkov, drugi pa so utrpeli opekline in zlome. 43 osvobojenih vojakov je pripadnikov skrajno desničarskega bataljona Azov.

Kijev in Moskva sta sicer od začetka vojne v Ukrajini že večkrat izmenjala ujetnike. Do zadnje takšne izmenjave naj bi prišlo v torek, v njo pa naj bi bilo vključenih 17 ukrajinskih vojakov.