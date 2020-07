V turističnih krajih cene znižane do 30 odstotkov, gostov vseeno ni

Sobe in apartmaji z nižjimi cenami, hiše pač ne

Preberite še:

Kakšna je vaša izkušnja? Ste za oddih na Hrvaškem odšteli manj kot pretekla leta?

Hrvaška je zaradi obale in jadranskega morja priljubljena destinacija za mnoge tujce, tudi Slovence, ki vsako poletje množično odhajajo tja na poletne počitnice. A letos je Hrvatom koronavirus prekrižal načrte, turistična sezona je pičla, mnoge namestitvene kapacitete pa prazne.Kot je pokazala anketa Hrvaške gospodarske zbornice, ima tretjina od nekaj več kot 2000 anketiranih kar za 80 odstotkov manj rezervacij kot v preteklem letu. Približno 95 odstotkov pa ima na splošno številne odpoved rezervacij, čeprav je tri četrtine sobodajalcev turističnih apartmajev znižalo cene.Kot piše 24sata, je anketa med lastniki turističnih sob pokazala, da ima večina v prvih šestih mesecih za približno 6500 evrov izgub, do konca leta pa naj bi te dosegle tam do 13 tisoč evrov na posameznega lastnika. Samo šest odstotkov jih je povedalo, da nimajo znatne škode oziroma izpada dohodka. Večina tistih, ki oddaja sobe, je upokojencev, katerim pomemben del preživetja predstavlja dohodek od oddaje sob turistov.Največji del novih rezervacij imajo preko spleta, manjši del pa s pomočjo turističnih agencij. Kot dodajajo v anketi, so glavni gosti zanje Nemci, Avstrijci, Italijani ter Slovenci.Kot dodajajo, ostajajo kapacitete na pol prazne, navkljub nižanju cen. Cene so sob in apartmajev so znižali med 20-30 odstotkov ali celo od 40-50 odstotkov (apartmaji), medtem ko je za najem celotnih hiš za počitnikovanje na Hrvaškem v večini treba odšteti enako vsoto kakor v letu 2019.