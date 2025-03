V Turčiji znova tisoči na ulice, policija uporabila vodni top in solzivec (VIDEO in FOTO)

V Istanbulu se je danes znova, že tretji večer zapored, na ulice Istanbula odpravilo na tisoče ljudi, ki protestirajo po sredini aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja. Po oceni opozicije se je zbralo več kot 300.000 ljudi. Policija naj bi proti zbranim znova uporabila solzivec in gumijaste naboje.

»300.000 nas je,« je množici zbranih pred poslopjem mestne hiše v največjem turškem mestu dejal vodja največje turške opozicijske stranke CHP Özgür Özel. Protestniki so se po njegovih besedah zbrali na različnih mestih v Istanbulu, saj so jim zapore cest in mostov preprečile enoten shod.

FOTO: Murad Sezer Reuters

FOTO: Murad Sezer Reuters

Glede na poročanje francoske tiskovne agencije AFP je policija v spopadih s protestniki v Istanbulu uporabila gumijaste naboje in solzivec.

Protesti med drugim potekajo tudi v mestu Izmir na zahodu države, od koder prav tako prihajajo poročila, da je policija v prizadevanjih, da bi razgnala protestnike, uporabila vodni top in solzivec.

Označil za ulični teror

Gre za tretji dan demonstracij v podporo Imamogluju, ki so ga pridržali v sredo, le nekaj dni preden naj bi ga CHP imenovala za kandidata na predsedniških volitvah leta 2028. Njegova stranka je aretacijo opisala kot državni udar in predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu očitala, da se z njo želi znebiti političnega tekmeca.

FOTO: Murad Sezer Reuters

FOTO: Umit Bektas Reuters

Erdogan je danes proteste označil za ulični teror.

Guverner istanbulske province Davut Gül je danes v luči novih napovedanih protestov ukazal zaprtje mostov Galata in Atatürk, ki prečkata ustje Zlatega roga in sta glavni dostopni poti do zgodovinskega središča Istanbula, kjer je tudi mestna hiša.

Oblasti so obenem prepoved protestov, ki že velja za Istanbul, razširile na Ankaro in Izmir.