V Turčiji znova množični protesti

V Turčiji se je v nedeljo več deset tisoč ljudi udeležilo protestov v podporo županu Istanbula Ekremu Imamogluju, za katerega so oblasti tudi uradno odredile pripor v okviru preiskave korupcije in članstva v kriminalni združbi. Mnogi to razumejo kot onemogočanje protikandidata predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana.

Že peti večer zapored so se blizu istanbulske mestne hiše zbrale množice ljudi, ki so izražale podporo priprtemu politiku in vihtele turške zastave.

Protesti so potekali še v Ankari in drugod po državi. Ponekod je policija uporabila vodne topove in solzivec. Opozicijska Republikanska ljudska stranka je kljub priporu v nedeljo izvedla volitve in za svojega kandidata na predsedniških volitvah 2028 izbrala Imamogluja. Pripor mu ne preprečuje kandidature, morebitna obsodba pa. Policija je med protesti doslej pridržala več kot 1130 ljudi.